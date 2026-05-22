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"É algo único": saiba por que a Ceasa de Porto Alegre é uma referência arquitetônica no Brasil

Complexo inaugurado na década de 1970 é maior centro de comércio de hortifrutigranjeiros do Rio Grande do Sul

Vinicius Coimbra

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