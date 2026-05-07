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De Saturno a nebulosas: observatório da UFRGS faz sessões para contemplar astros no centro de Porto Alegre

Prédio histórico de 1908 promove encontros durante a noite. Planetas e estrelas podem ser vistos mesmo em meio à iluminação da Capital

Júlia Ozorio

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