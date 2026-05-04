Porto Alegre

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Notícia

De calçamento a relíquia: a "Idade da Pedra" dos anúncios da antiga Livraria do Globo

Relíquias resistem ao tempo e a enchente no Atelier Livre Xico Stockinger. Definidas por Luis Fernando Verissimo como o retrato de uma era, as matrizes de pedra deverão ser usadas e expostas em 2027

André Malinoski

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