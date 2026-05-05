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"Dá uma sensação de insegurança": incêndio atinge casa abandonada na Rua General Lima e Silva

Ocorrência não deixou vítimas, mas causou preocupação em moradores e comerciantes no entorno da região

Júlia Ozorio

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