"Dá uma sensação de insegurança": incêndio atinge casa abandonada na Rua General Lima e Silva

Um incêndio atingiu uma casa abandonada na Rua General Lima e Silva, na região central de Porto Alegre, na noite desta segunda-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 22h30min e entrou em fase de rescaldo em torno das 23h.

Apesar de não deixar vítimas, a ocorrência chamou a atenção de moradores e comerciantes do entorno.

— Foi assustador mesmo, rápido e intenso. A sorte é que os bombeiros chegaram rápido e não pegou nas árvores — afirmou Gustavo Dhein, 48 anos, que reside nas imediações de onde ocorreu o incêndio.

Segundo o morador, a região possui outras casas abandonadas, que vem gerando insegurança na comunidade:

— Essas casas que estão abandonadas aqui na rua são problemas há tempos. Tem umas que são arrombadas, abertas. Uma já teve um incêndio em um colchão uma época atrás. A gente fica apreensivo e dá uma sensação de insegurança — complementou.