Da geleia sem açúcar ao "pior licor do mundo", feira da agricultura familiar celebra as mães no Centro da Capital

A oportunidade de presentear as mães com uma delícia da agricultura familiar fez gente sair cedo da cama na manhã fria deste sábado (9), em Porto Alegre. As iguarias são vitrine em plena Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital, na primeira edição da Feira Sabor Gaúcho de Dias das Mães, que vai até as 19h de hoje.

Mel, salame, queijo e vinho são algumas das delícias em exposição nas bancas. Também há espaço para as flores e as mudas de jardim.

Para celebrar a data, as agroindústrias apostaram nas opções de kits especiais. Na banca da Casa do Sabor, de Paraí, as embalagens combinando geleias e pasta de tomate eram chamariz.

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A bióloga aposentada Josi Conceição, 68 anos, viu pelo jornal que haveria a feira e trouxe a família para passear. Era a primeira vez que visitava uma feira de agricultura familiar. De lembrança, levou uma galeia sem açúcar para degustar.

— As pessoas se empolgam com a agricultura familiar, então para nós é sempre positivo ter esse contato de compra. E, nessa data, se torna um presente com mais originalidade — destaca Raquel Pellegrini, produtora à frente da Casa do Sabor.

Algumas pessoas acabaram confundindo o endereço da feira, que em outras edições semelhantes costumavam ocupar o espaço em frente ao Mercado Público. Este ano, o local em frente ao cartão postal está abrigando outra feira de economia solidária. Mesmo com a “confusão”, o público compareceu aos corredores da Praça da Alfândega.

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Morador da zona norte da Capital, o aposentado Enio José Carini, 64 anos, visitava a mostra pela segunda vez na semana. Além de encontrar os primos da Vinícola Adega Carrini, aproveitou para levar dois pacotes de erva-mate defumada da Princesa do Vale, de Ilópolis — um deles para presentear.

— Me lembrou a infância! — disse o aposentado, emocionado com as memórias relacionadas ao mate.

Em meio aos quitutes, as bebidas ganham destaque. Na Destilaria Alto da Cruz, de Canguçu, o sucesso eram as cachaças de sagu e de quindim.

— O teor alcoólico de 18% é bom para o frio — brinca o produtor Mateus Camargo.

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Alguns passos ao lado, era “o pior licor do mundo” que chamava atenção. A alcunha vem da receita inusitada, que leva licor de grapa, urtiga, jambu, pimenta e bugre, uma planta também chamada de aroeira braba. No comando da Destilados Lonore, de Nova Pádua, Anderson Marostica garante que o nome é puro marketing.

— Quem prova diz que é mentira! —diverte-se, jurando que é muito saboroso.

A garrafa de 500ml é vendida a R$ 100.

— É para deixar a mãe feliz! — completa Marostica.