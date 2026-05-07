Cristina Ranzolin será tema do enredo da Praiana no Carnaval de Porto Alegre de 2027: "Quero celebrar a vida"

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A comunicadora do Grupo RBS Cristina Ranzolin se prepara para viver a emoção inédita de ser enredo de uma escola de samba. Como ela mesma define, será uma celebração à vida.

A Academia de Samba Praiana, uma das mais tradicionais do Carnaval de Porto Alegre, vai contar sua vida e trajetória profissional na passarela do Complexo Cultural do Porto Seco em 2027.

O lançamento do enredo, chamado A Estrela do Meio-Dia, será no dia 16 de maio, às 20h, na quadra da escola (veja detalhes ao final).

Momento mágico

O momento não poderia ser mais simbólico, pois a apresentadora completa 60 anos de vida, 40 anos de carreira, 30 anos à frente do Jornal do Almoço (hoje, compartilhando a tela com Marco Matos) e cinco anos da remissão de um câncer.

— É um ano marcante na minha vida. Um ano que eu quero comemorar, celebrar a vida, e não poderia ter jeito melhor do que essa homenagem, que veio em boa hora. Fiquei muito feliz e surpresa pelo convite — conta Cristina.

Em fevereiro de 2027, quando o intérprete Paulo Lima entoar os primeiros versos do samba-enredo, a bateria do mestre Andrezinho ZL iniciar a batucada e a sirene soar, o público vai ter a oportunidade de aplaudir aquela que é a sua companheira diária e assistir a uma história de sucesso, talento e superação sendo contada em forma de arte.

— Vai ser muito bacana, estou ansiosa desde agora. Vai ser um momento mágico — vibra a apresentadora. — Quero levar pessoas especiais, amigos e colegas de trabalho, especialmente do Jornal do Almoço. Já falei que todos vão ter que sambar comigo. Quero passar uma mensagem de alegria, de celebração à vida, de que a gente realmente tem que curtir todos os momentos.

Desfiles do passado

Em 1995, apresentadora foi destaque no carro abre-alas na Viradouro, no Rio. Cristina Ranzolin / Arquivo pessoal

Em Porto Alegre, a única vez que Cristina cruzou a avenida foi em 1997, quando a Rádio Gaúcha celebrava 70 anos e organizou um desfile comemorativo. Dois anos antes, ainda na época em que morava no Rio de Janeiro, a apresentadora foi destaque no carro abre-alas da Unidos do Viradouro.

Seu marido, o ídolo do Inter e da Roma Paulo Roberto Falcão, também já foi enredo. Em 1988, a Imperadores do Samba levou o Rei de Roma — como era chamado quando jogava na Itália — para a Avenida Augusto de Carvalho. A escola, cuja quadra de ensaios é vizinha da Praiana, foi campeã com o enredo Das Glórias dos Gramados, Apoteose de Alegria, um Rei Entre os Imperadores. Cristina comenta:

— Ele lembra o quanto foi emocionante e vai estar comigo na avenida. Só não sei se desfilando ou aplaudindo. Ainda não me passou nenhuma dica. Ele não é muito bom no samba no pé, mas na empolgação ele vai. E vamos de Praiana a milhão.

Falcão foi homenageado pela Imperadores do Samba no Carnaval de Porto Alegre de 1988. Carlos Alberto Silva / Agencia RBS

Luxo e estilo

Fundada em 1960 e cinco vezes campeã na elite do Carnaval da capital gaúcha, a Praiana é considerada pioneira na forma de se apresentar por ter trazido o formato, o luxo e o estilo consagrados das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Em 2027, a verde e rosa da Avenida Padre Cacique disputa o título no Grupo Prata.

A presidente Nádia Narciso diz que as características de Cristina Ranzolin fizeram com que ela se tornasse tema do enredo A Estrela do Meio-Dia:

— Ela é uma mulher linda, inspiradora, uma simpatia que vai além da televisão. A humildade e a maneira como ela trata as pessoas fazem com que tenha cada vez mais sucesso. É uma mulher empoderada, que nos dá orgulho. Portanto, nós, praianenses, vamos homenageá-la com muito carinho. Vou fazer de tudo para que seja impecável e que seja um desfile que fique guardado nas nossas memórias.

Processo de criação

Os carnavalescos Rafael Saraiva e Ramon Gadenz já trabalham há um mês no desenvolvimento do desfile.

— Fomos presenteados com esse enredo — vibra Rafael. — E é uma honra ter a Cristina presente no desenvolvimento, já que essa construção está sendo feita em conjunto. Vamos contar desde a menina que brincava de ser jornalista até o sucesso de hoje. É como se ela fosse íntima de todos nós, o público tem uma relação pessoal com ela. Então, a responsabilidade é muito grande e tenho certeza que a Praiana vai atender às expectativas do público.

Assim que a pesquisa estiver concluída, o segundo passo é a criação, como explica Ramon:

— A gente conclui o texto da sinopse e inicia o organograma do desfile com o que vai representar cada ala, alegoria e destaque. Depois disso, vamos para o desenho e criação. É uma história de identificação, com lances que lembram contos de fada, mas que é real e está sendo contada e vivida dia a dia, com o público presente desde o início da trajetória dela.

Os desfiles ocorrem nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2027. Conforme calendário divulgado pelas ligas que representam as agremiações, o sorteio da ordem de apresentações está marcado para o próximo dia 22 de maio.

Lançamento do samba-enredo