Porto Alegre

Deu samba
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Cristina Ranzolin será tema do enredo da Praiana no Carnaval de Porto Alegre de 2027: "Quero celebrar a vida"

Apresentadora do "Jornal do Almoço" será homenageada com o tema "A Estrela do Meio-Dia"; lançamento oficial ocorre no dia 16 de maio na quadra da escola

Gustavo Gossen

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