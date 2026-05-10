Criança que caiu de brinquedo no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, recebe alta

Acidente aconteceu na área da atração temporária Barra nas Alturas. Vinicius Puccinelly / Divulgação

O menino de oito anos levado para atendimento médico após cair de um brinquedo no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, na tarde de sábado (9), já recebeu alta do hospital. A informação foi confirmada pela assessoria do shopping.

A criança foi atendida e liberada do Hospital de Pronto Socorro (HPS) ainda no sábado.

Responsável pelo HPS, a Secretária Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre não detalhou o atendimento "em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)".

Conforme o centro comercial, o acidente ocorreu por volta das 14h30min na área da atração temporária Barra nas Alturas, atividade que permite a prática de arvorismo e escalada nos equipamentos.

A criança estaria realizando uma atividade de escalada a uma altura de aproximadamente cinco metros quando caiu no chão. Conforme uma testemunha que trabalhava próximo ao local e preferiu não se identificar, a queda causou “um barulho muito forte”, o que levou a uma rápida movimentação dos presentes em busca de socorro.

Os profissionais imobilizaram a criança e a levaram para uma sala de atendimento. Posteriormente, conforme informado pelo Barra Shopping Sul, ela foi encaminhada ao HPS em uma ambulância.

Questionada sobre o que causou o acidente, a assessoria do Barra Shopping Sul informou que as circunstâncias ainda estão sendo apuradas e que a área foi interditada para análise.

Veja as notas do Barra Shopping Sul sobre o episódio:

Acidente

O BarraShoppingSul informa que, ao ter ciência do incidente ocorrido na atração de escalada, operada por empresa terceira, acionou prontamente a equipe de brigada médica do shopping.

A criança foi encaminhada para avaliação especializada, acompanhada por seus responsáveis e por um representante do operador do brinquedo. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas, para garantir a manutenção dos nossos rigorosos padrões de segurança.

Alta hospitalar