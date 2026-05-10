Porto Alegre

Investigação
Notícia

Criança que caiu de brinquedo no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, recebe alta

As circunstâncias do acidente ainda são apuradas, e a área foi interditada para análise, informou a assessoria do shopping

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS