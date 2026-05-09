Criança é encaminhada ao HPS após cair de brinquedo no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre

Acidente aconteceu na área da atração temporária Barra nas Alturas. Vinicius Puccinelly / Divulgação

Uma criança caiu de um brinquedo no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, na tarde deste sábado (9). Conforme informado pelo centro comercial, o acidente ocorreu por volta da 14h30min na área da atração temporária Barra nas Alturas.

A criança estaria realizando uma atividade de escalada a uma altura de aproximadamente cinco metros quando foi ao chão. Conforme uma testemunha que trabalhava próximo ao local e prefere não ser identificada, a queda causou "um barulho muito forte", o que levou a uma rápida movimentação dos presentes em busca de socorro.

A testemunha e a administração do shopping afirmam que a criança foi socorrida inicialmente pela brigada médica do centro comercial. Os profissionais a imobilizaram e levaram para uma sala de atendimento. Posteriormente, conforme informado pelo Barra Shopping Sul, a criança foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) em uma ambulância.

A reportagem buscou informações sobre o estado de saúde da vítima junto à Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo HPS, mas a pasta alegou que, em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, não pode divulgar informações de pacientes. De acordo com a assessoria do shopping, a vítima "está consciente e fazendo exames".

Questionada sobre o que causou o acidente, a assessoria do Barra Shopping Sul informou que as circunstâncias ainda estão sendo apuradas e que a área foi interditada para análise.

Veja a nota do Barra Shopping Sul: