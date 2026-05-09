Porto Alegre

Cinco metros de altura
Notícia

Criança é encaminhada ao HPS após cair de brinquedo no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre

Acidente aconteceu na atração Barra nas Alturas, que reúne atividades de escalada e arvorismo; conforme o shopping, vítima "está consciente e fazendo exames"

Camila Bengo

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