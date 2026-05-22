Criada por corredora gaúcha, trilha exclusiva para mulheres ganha segunda edição

O percurso é guiado por profissionais. Duda Fortes / Agência RBS

Após as vagas da primeira edição se esgotarem em apenas duas horas, a segunda edição do projeto A Trilha Delas já está confirmada e com número ampliado de participantes.

A segunda edição acontecerá no dia 28 de junho e contará com três percursos: caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 quilômetros e 10 quilômetros. As inscrições abrem nesta segunda (25) (veja o serviço completo abaixo).

A programação inclui recepção, café da manhã, momentos de confraternização, área de recovery e percursos guiados por profissionais.

Conexão e movimento com segurança

O evento é voltado para mulheres que desejam praticar atividades ao ar livre com segurança e acolhimento. Para esta nova etapa, a organização abriu 100 vagas e já planeja estabelecer um calendário recorrente.

— A primeira edição da Trilha Delas foi algo que me emocionou muito. Ali, percebi que existia uma demanda muito grande e que não podia parar esse movimento — conta a organizadora Taís Damasio.

Taís reforça que o propósito central é incentivar que mais mulheres ocupem a natureza e cuidem de si mesmas. Inclusive, para muitas, o evento é o primeiro contato com o esporte de trilha, servindo como porta de entrada para uma rotina mais ativa.

— O objetivo desse “treinão” não é performance, não é competição, muito pelo contrário, é experiência, conexão, movimento com segurança — explica.

A Trilha Delas - segunda edição