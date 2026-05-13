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Notícia

Construtora tem até junho para concluir mudança de local de ponto de ônibus na Terceira Perimetral

Coletivos estão sendo desviados para fora do corredor na Avenida Tarso Dutra, o que causa lentidão no trecho em horários de pico

Leandro Rodrigues

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