Construtora tem até junho para concluir mudança de local de ponto de ônibus na Terceira Perimetral

A obra acontece na Estação Tarso Dutra, na Terceira Perimetral. Leandro Rodrigues / Agência RBS

A obra de mudança de local da Estação Tarso Dutra, na Terceira Perimetral, vai seguir alterando a circulação do transporte público pelo menos até a metade de junho. O serviço, executado pela empresa Pedraccon, tem licença válida até o dia 17 do próximo mês. Os trabalhos, que começaram em abril, seguem dentro do prazo inicial.

Desde então, os ônibus são desviados para fora do corredor na Avenida Tarso Dutra, o que causa lentidão no trecho em horários de pico.

Usuários do transporte público e motoristas questionam o andamento da obra ao passarem pela região onde começam os desvios, entre as ruas Felizardo, ao sul, e Gutemberg, em direção à Zona Norte.

A distância entre o início do bloqueio e o local efetivo da intervenção acaba gerando a impressão de que a obra não avança. O trabalho, no entanto, ocorre mais próximo do cruzamento com a Avenida Protásio Alves, onde será feita a transposição da estação de embarque.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o serviço precisou ser deslocado para a parte superior da via porque aquele é o único ponto considerado seguro para retirar os ônibus do corredor exclusivo e reinseri-los na pista comum durante as obras. Por causa dessa necessidade, três estações foram desativadas para permitir a mudança de apenas uma estrutura de embarque.