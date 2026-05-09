Como está o cavalo Caramelo dois anos depois do resgate na enchente

Há dois anos, uma cena que refletiu a angústia de um Estado inteiro se transformava em alívio e passaria a se tornar símbolo de resiliência. Em 9 de maio de 2024, um cavalo foi resgatado quatro dias depois de ser flagrado ilhado no telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

Por conta da coloração de sua pelagem, o equino foi batizado de Caramelo. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, e veterinários acompanharam toda a ação. Para ser retirado do local, o animal foi sedado, deitado e colocado em um bote.

O Rio Grande do Sul foi atingido por uma enchente histórica em maio de 2024, que provocou danos em quase todos os municípios e deixou 185 mortos, além de 23 desaparecidos, 805 feridos e 2,3 milhões de afetados.

O resgate do cavalo Caramelo foi uma operação complexa, pois o animal pesava entre 450 e 500 quilos. Foi preciso avaliar seu estado físico, temperamento e o tempo que ele se encontrava preso.

Caramelo recebeu homenagem no Jockey Club nos últimos dias. Bruna Linck/Ascom Ulbra / Divulgação

Devido às suas condições de saúde, após passar dias sem se alimentar ou tomar água e praticamente imóvel, Caramelo ainda corria risco de vida no momento do salvamento. Enquanto transportavam o cavalo, os veterinários seguiram aplicando a medicação para que ele permanecesse sem se mexer. O cavalo também recebeu litros de soro para repor a quantidade de líquido que perdeu enquanto ficou ilhado.

Por fim, o bote que transportou o equino foi retirado da água ainda com o cavalo dentro, colocado em um caminhão e transportado. Ele foi levado a um hospital veterinário, onde recebeu medicação para repor a quantidade de líquido perdido.

Caramelo passaria então a ser visto como um símbolo de resistência para o povo gaúcho, que, naquele momento, contava mortos, buscava por desaparecidos e ainda convivia com bairros inteiros submersos em diferentes cidades.

Dois anos depois, Caramelo virou celebridade

Dois anos depois, Caramelo nem parece mais aquele mesmo cavalo frágil e debilitado. Mais saudável, forte e pesado, o animal agora virou celebridade e tem até agenda de eventos.

— O Caramelo é uma referência. Para nós, a forma como ele aguentou essa situação toda, e possivelmente grande parte da população do Estado também — diz a médica veterinária Laura Martins Cezimbra, coordenadora do Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, onde Caramelo mora agora.

Na universidade, o animal tem vida pacata, dorme em uma baia própria durante a noite e pasta livremente durante o dia. Mas a rotina do cavalo-celebridade também é dividida com visitações e agenda de eventos.

— Temos um sistema de agendamento, e as visitas são acompanhadas. No período de férias escolares, teve bastante: dois, três grupos no mesmo dia. A agenda dele é bem diversa. Recentemente, por exemplo, ele foi num evento como presença VIP no Jockey Club, em Porto Alegre.

Fora dos holofotes, Caramelo é um cavalo dócil. Adora comer alfafa e recentemente descobriu a cenoura, que entrou ema sua dieta como ingrediente especial. O passatempo preferido do equino é "gramear" (quando cavalos são colocados para pastar em áreas com grama) na área externa da universidade.

— Ele sai da baia de manhã, e o pessoal da graduação que faz estágio leva ele para escovar, pois isso melhora a circulação. Tem toda uma questão de comportamento para ele se sentir, digamos, acariciado — conta Laura. — Ele está bem 'gordinho' também, porque está bem abastecido de comida e tem bastante pasto aqui. Ele relincha bastante, principalmente quando vê outros cavalos. Os equinos têm esse comportamento de interagir — acrescenta.

Laura não estava na universidade durante a enchente, quando Caramelo foi resgatado, mas estima que ele tenha ganhado cerca de 100 quilos desde que chegou ao campus.

— Ele estava muito magro, praticamente caquético. Dava para ver as costelas, os ossos do púbis, da pelve, no lombo.

Apesar do "susto", Laura afirma que Caramelo não demonstra nenhum sinal de trauma.