Porto Alegre

Celebridade animal
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Como está o cavalo Caramelo dois anos depois do resgate na enchente

Salvamento de equino ilhado em um telhado durante o período mais crítico da cheia de 2024 comoveu o país e virou símbolo de resiliência dos gaúchos

Diego Nuñez

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