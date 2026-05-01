Com votos da base aliada e da oposição, Câmara aprova novo limite de altura para prédios nos bairros Três Figueiras e Chácara das Pedras

Praça no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com apoio de vereadores da oposição e da base aliada, a Câmara Municipal aprovou, por ampla maioria, uma emenda ao Plano Diretor que altera o limite de altura dos prédios nos bairros Três Figueiras e Chácara das Pedras, na zona norte de Porto Alegre.

A aprovação da emenda 6 ocorreu durante a sessão de quinta-feira (30), primeiro dia em que os parlamentares começaram a analisar o projeto de lei de Uso e Ocupação do Solo — a segunda parte da revisão do Plano Diretor.

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Atualmente, as edificações podem ter até 9 metros de altura no Três Figueiras e no Chácara das Pedras. Na proposta de revisão do Plano Diretor, a prefeitura previa aumentar esse limite para 18 metros.

Com a emenda aprovada nesta sexta, a altura máxima será de 12,5 metros na região. Esses limites funcionam como uma regra-base, mas podem ser ampliados em projetos especiais.

Vice-líder do governo na Câmara, o vereador Marcos Felipi (PP) afirma que pretendia inicialmente votar contra a emenda 6 e manter a proposta original do Executivo. Contudo, segundo ele, foi preciso construir um acordo para evitar uma derrota da prefeitura em plenário.

— Eu fui um dos vereadores da base que concordavam com 18 metros (como altura máxima nos dois bairros). Mas, muitas vezes, a política é a arte do possível — disse Felipi.

Os moradores do Três Figueiras e do Chácara da Pedras iniciaram uma mobilização contrária à proposta da prefeitura no ano passado, quando a revisão do Plano Diretor ainda estava em análise nas comissões do Legislativo.

— Teve uma pressão deles (dos moradores dos dois bairros), uma organização junto aos vereadores, inclusive da base aliada. Essa emenda não foi colocada agora, ela foi apresentada lá durante o debate na Comissão Especial da Câmara de Vereadores. E, nas conversas, foi colocada uma emenda meio termo (entre os 9 metros atuais e os 18 metros que a prefeitura desejava) — acrescentou Felipi.

Líder da bancada do PT na Câmara, a vereadora Juliana de Souza valorizou o sucesso da mobilização das duas comunidades contra o aumento na altura das edificações:

— A aprovação dessa emenda representa o efeito da pressão de moradores organizados em defesa da preservação das características e da qualidade de vida em seus bairros. E isso é fruto da estratégia da oposição de romper o silêncio — disse Juliana.

A emenda 6, alterando o projeto original da prefeitura, foi proposta pela vereadora Cláudia Araújo (PSD) – também vice-líder do governo Sebastião Melo na Câmara – e foi aprovada com 28 votos a favor e um voto contrário.

Propostas em análise