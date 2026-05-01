Porto Alegre

Revisão do Plano Diretor
Notícia

Com votos da base aliada e da oposição, Câmara aprova novo limite de altura para prédios nos bairros Três Figueiras e Chácara das Pedras

Com a mudança, altura máxima nessa região passa de nove para 12,5 metros; proposta da prefeitura era de 18 metros

Gabriel Jacobsen

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