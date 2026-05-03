Porto Alegre

Transformação urbana
Notícia

Cinza nas paradas: revitalização de corredores de ônibus muda paisagem e divide opiniões em Porto Alegre

Especialistas apontam que mudança pode melhorar aspecto da cidade, mas dificultar identificação do ponto

Júlia Ozorio

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