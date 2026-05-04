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Casal é preso por se passar por policiais civis para ameaçar e agredir pessoas em Porto Alegre

Dupla foi alvo de operação na manhã desta segunda-feira (4). Na sexta (1º), segundo Polícia Civil, investigado agrediu homem que passeava com cachorro

Kassiane Michel

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