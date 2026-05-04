Casal é preso por se passar por policiais civis para ameaçar e agredir pessoas em Porto Alegre

Um homem foi agredido enquanto passeava com o cachorro em Porto Alegre na última sexta-feira (1º). Ao investigar, a Polícia Civil descobriu que o suspeito e a companheira se passavam por policiais civis para intimidar, ameaçar e agredir pessoas. O casal usava camiseta da corporação em diversos estabelecimentos, incluindo academias de ginástica.

Eles foram presos em flagrante em uma operação nesta segunda-feira (4). Os crimes apontados pela polícia são os de usurpação de função pública, receptação qualificada e falsa identidade.

Os presos são Daniela Padilha e Daniel Marques. A reportagem não havia localizado a defesa deles até a mais recente atualização deste conteúdo. O espaço está aberto para manifestações.

Na última sexta, a polícia foi chamada para atender a uma suposta ocorrência de furto no Jardim Ypu, zona leste da Capital. No local, os policiais constataram que, na realidade, não havia acontecido o crime de furto e que um homem havia sido agredido. O ataque foi gravado pela própria vítima (veja no vídeo acima).

— O cara estourou meu nariz aqui. Estourou meu nariz a troco de nada. Tava indo na praça com meu cachorro — relata a vítima, durante a filmagem.

Casal usava camiseta da corporação em diversos estabelecimentos, segundo investigação. Polícia Civil / Divulgação

Nas imagens, é possível ver que ele sofreu um ferimento no nariz. No vídeo, ele também flagrou ameaças que recebeu do investigado, que estava armado.

— Essa vítima que foi agredida estava caminhando pela rua, e a moto deste falso policial estava estacionada. Ele então achou que ele estava olhando muito para a moto, embora ele estivesse passeando com o cachorro — diz a delegada Jeiselaure de Souza.

Na operação desta segunda-feira, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa dos investigados. A polícia apreendeu celulares, um notebook, uma camiseta da Polícia Civil, uma jaqueta da Polícia Penal, algemas de uso restrito da Polícia Civil e um simulacro de arma de fogo.

Nos aparelhos, foram encontradas conversas nas quais eles se passavam por policiais. Segundo a delegada, os dois passarão por audiência de custódia nesta terça-feira (5).

Polícia apreendeu camisetas, eletrônicos e um simulacro de arma. Polícia Civil / Divulgação