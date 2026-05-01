Carro capota e bloqueia faixa na Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre

Um carro capotou no início da manhã desta sexta-feira (1º) na Avenida Protásio Alves, na zona leste de Porto Alegre, provocando bloqueio de uma das pistas. O acidente aconteceu nas proximidades do acesso à Avenida Antônio de Carvalho.

De acordo com informações preliminares, o motorista trafegava no sentido Antônio de Carvalho quando perdeu o controle da Meriva. O carro atravessou o canteiro central e acabou capotando, permanecendo sobre uma das faixas da via. A pista da esquerda segue bloqueada no sentido bairro-Centro e agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) aguardam a remoção do automóvel.

O condutor teria deixado o local antes da chegada da fiscalização e não há confirmação sobre o seu estado de saúde. Um homem se apresentou no local durante o atendimento da ocorrência e afirmou ser o proprietário do veículo. Ele alegou aos agentes que o carro foi levado da frente de sua residência.