Caminhão tomba e causa bloqueio parcial na Rodovia do Parque em Porto Alegre

O veículo transportava uma carga de MDF. Reprodução/ RBS TV / Divulgação

Um caminhão tombou e causou o bloqueio da alça de acesso da BR-448 (Rodovia do Parque) para a BR-290, em Porto Alegre, no início da tarde desta terça-feira (19). O acidente aconteceu na altura do km 21 da Rodovia do Parque, no sentido que leva ao centro da Capital.

Por volta das 16h30min, houve liberação parcial da pista, mas a lentidão ainda era registrada durante a tarde para quem chegava a Porto Alegre pela BR-448.

O veículo transportava uma carga de MDF. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves.