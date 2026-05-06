Câmara de Porto Alegre retoma votação do Plano Diretor com expectativa de acordo para acelerar análise das emendas

Vereadores já aprovaram quatro emendas e rejeitaram outras três. Fernando Antunes/CMPA / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre retoma, na tarde desta quarta-feira (6), a votação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), segunda etapa da revisão do Plano Diretor, após duas sessões marcadas por debates sobre altura de prédios, ocupação dos bairros e expansão urbana.

Até agora, os vereadores aprovaram quatro emendas e rejeitaram outras três. Além disso, ao menos três propostas ficaram prejudicadas após as votações anteriores. Na prática, uma emenda "prejudicada" é aquela que deixa de ser votada porque outro texto aprovado já tratou do mesmo tema ou resolveu aquele ponto da proposta.

A avaliação da base do governo é de que a fase mais polêmica da discussão já tenha sido superada, especialmente após a rejeição da emenda 13, que tratava da flexibilização da altura de prédios em bairros como Três Figueiras e Chácara das Pedras.

Segundo o vice-líder do governo Sebastião Melo na Câmara, Marcos Felipi (PP), a base avalia que há espaço para um acordo capaz de encurtar a votação da LUOS.

— De fato, as mais polêmicas foram vencidas — afirmou.

O vereador diz que, como os temas considerados mais sensíveis já passaram por votação, seria possível reduzir o número de emendas discutidas individualmente em plenário.

Na avaliação de Felipi, uma saída viável seria reunir emendas que já tenham posição consolidada — tanto para rejeição quanto para aprovação — e deixar para debate apenas os pontos que ainda concentram divergência política.

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Oposição quer debater temas sensíveis

A oposição confirma que há diálogo sobre um possível acordo, mas afirma que a intenção é evitar votações durante a madrugada e garantir discussão sobre temas considerados sensíveis.

Líder da bancada do PT, a vereadora Juliana de Souza afirmou que apresentou uma proposta em nome da oposição para reorganizar a tramitação das emendas.

— Estamos dialogando com o governo, e entreguei uma proposta de acordo em nome da oposição, que tem como principal objetivo impedir votações de temas importantes sobre o futuro da cidade na calada da noite — afirmou.

Segundo Juliana, a ideia é reduzir o número de emendas debatidas individualmente, concentrando a discussão apenas nos pontos considerados mais relevantes.

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Emendas em debate

Próxima da fila: emenda 19

A tendência é de que a sessão siga a ordem prevista na orientação de votação distribuída aos vereadores. A próxima proposta da pauta é a emenda 19.

O texto trata dos chamados loteamentos de acesso controlado — na prática, condomínios horizontais ou loteamentos com portaria, controle de entrada de veículos e monitoramento de circulação de pessoas.

A proposta inclui essas regras diretamente na LUOS e reforça a possibilidade de controle de acesso nesses empreendimentos, sem alterar as regras gerais de construção de cada região da cidade.

Emendas 120 e 121 devem concentrar debate

Apesar da tentativa de acelerar a tramitação, algumas propostas ainda são vistas como potenciais focos de discussão política nos próximos dias.

Entre elas estão as emendas 120 e 121, ambas ligadas à instalação de supermercados, hipermercados, atacados e atacarejos na cidade.

A emenda 120 propõe limitar o tamanho desses empreendimentos em diferentes regiões de Porto Alegre. O texto veta supermercados e atacarejos com área superior a 3,5 mil metros quadrados em diversas zonas da cidade e restringe atacados acima de 1,5 mil metros quadrados em parte das áreas previstas pela LUOS.

Já a emenda 121 segue na direção oposta em uma região específica da Capital. O texto libera supermercados, hipermercados e atacarejos sem limite de área em parte da chamada ZOT 12 — uma Zona de Ordenamento Territorial que abrange áreas próximas das avenidas Protásio Alves, Antônio de Carvalho e Bento Gonçalves, em direção à divisa com Viamão.

As ZOTs são as divisões urbanísticas criadas pela nova LUOS. Elas funcionam como áreas com regras específicas sobre altura de prédios, ocupação dos terrenos, presença de comércio e densidade urbana.

Segundo a justificativa da emenda 121, a ideia é incentivar novos empreendimentos comerciais em regiões consideradas aptas para receber operações maiores.

A votação da segunda etapa do Plano Diretor deve continuar nas próximas sessões da Câmara.

O que já foi votado

Emendas aprovadas

Emenda 6: definiu um meio termo para a altura de prédios em bairros como Três Figueiras e Chácara das Pedras. O texto reduziu o potencial construtivo previsto inicialmente pela prefeitura e limitou novas edificações a cerca de 12,5 metros.

definiu um meio termo para a altura de prédios em bairros como Três Figueiras e Chácara das Pedras. O texto reduziu o potencial construtivo previsto inicialmente pela prefeitura e limitou novas edificações a cerca de 12,5 metros. Emenda 7: permitiu flexibilizações urbanísticas em áreas próximas a corredores de transporte coletivo, mediante critérios técnicos e urbanísticos.

permitiu flexibilizações urbanísticas em áreas próximas a corredores de transporte coletivo, mediante critérios técnicos e urbanísticos. Emenda 14: alterou o zoneamento de uma área na Estrada do Lami, no sul da Capital, permitindo a continuidade de empreendimentos habitacionais, inclusive de interesse social.

alterou o zoneamento de uma área na Estrada do Lami, no sul da Capital, permitindo a continuidade de empreendimentos habitacionais, inclusive de interesse social. Emenda 18: retirou a exigência de área permeável para terrenos do 4º Distrito, facilitando novos empreendimentos e a ocupação urbana da região.

Emendas rejeitadas

Emenda 10: tentava limitar aumento de construções, divisão de terrenos e expansão comercial em bairros como Vila Assunção, Jardim Isabel, Três Figueiras e Chácara das Pedras.

tentava limitar aumento de construções, divisão de terrenos e expansão comercial em bairros como Vila Assunção, Jardim Isabel, Três Figueiras e Chácara das Pedras. Emenda 12: previa maior participação popular na definição do destino de recursos arrecadados com construções acima do limite permitido.

previa maior participação popular na definição do destino de recursos arrecadados com construções acima do limite permitido. Emenda 13: buscava impedir flexibilizações na altura de prédios em Três Figueiras e Chácara das Pedras, mesmo em casos de incentivos urbanísticos ou ambientais.

Emendas prejudicadas

Emendas 9, 43 e 99: perderam efeito após a aprovação da emenda 6, porque tratavam de temas semelhantes ligados a altura de prédios e regras construtivas em bairros residenciais.

Pendentes de análise

Cerca de 95 emendas e subemendas. As propostas restantes tratam de temas como: