Porto Alegre

Segunda etapa
Notícia

Câmara de Porto Alegre retoma votação do Plano Diretor com expectativa de acordo para acelerar análise das emendas

Próxima proposta da pauta é a emenda 19, sobre loteamentos com acesso controlado. Textos ligados à instalação de supermercados e atacarejos podem concentrar debate nos próximos dias

Airton Lemos

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