Porto Alegre

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Câmara aprova Lei do Uso e Ocupação do Solo e conclui revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Na prática, a medida autoriza a construção de edificações mais altas; sanção ou veto do Executivo deve ocorrer em até 15 dias úteis após o recebimento do texto final

Paulo Rocha

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