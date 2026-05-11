Cabeça é arrancada de monumento na Praça da Alfândega, em Porto Alegre

Escultura foi feita em bronze. Renan Mattos / Agencia RBS

A estátua em bronze do político, diplomata e jornalista Barão do Rio Branco (1845-1912), na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi alvo de furto.

Na parte baixa do monumento idealizado pelo alemão Alfred Adloff e inaugurado em 7 de setembro de 1916, a figura da República teve a cabeça arrancada.

Também é possível identificar danos perto da mão da mesma representação. Restos de concreto podem ser vistos espalhados pelo chão, o que indica que o furto foi recente.

A secretária municipal de Cultura, Liliana Cardoso, lamenta o ocorrido. Ela diz que a cidade conta com mais de 280 monumentos, sendo impossível ter uma câmera de videomonitoramento perto de cada um.

— Primeiro vamos ver as câmeras com a Guarda Municipal para descobrir quem furtou a cabeça. Depois vamos fazer a reconstrução. Vai ter que haver uma educação patrimonial para a sociedade — afirma.

Conforme o livro A Escultura Pública de Porto Alegre, de José Francisco Alves, o monumento foi uma iniciativa do Clube Militar dos Oficiais da Guarda Nacional.

O monumento possui um pedestal de granito. A figura do Barão do Rio Branco está em cima. A imagem foi fundida em bronze na Alemanha. A figura da República também foi esculpida em bronze, porém na oficina de João Vicente Friederichs.

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O que diz a Brigada Militar

O 9º Batalhão de Polícia Militar da Brigada Militar encaminhou a seguinte nota:

O 9º Batalhão de Polícia Militar informa que o policiamento ostensivo na região da Praça da Alfândega é realizado regularmente, por meio de ações de patrulhamento preventivo e rondas periódicas, dentro do planejamento operacional empregado na área central de Porto Alegre.

Entretanto, esclarecemos que a gestão, manutenção e fiscalização patrimonial das praças municipais são de responsabilidade da Guarda Municipal de Porto Alegre, órgão mais indicado para prestar informações específicas acerca do monitoramento e conservação do local citado.

O que diz a Guarda Municipal