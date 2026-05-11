Cabeça é arrancada de monumento na Praça da Alfândega, em Porto Alegre

A estátua em bronze do político, diplomata e jornalista Barão do Rio Branco (1845-1912), na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi alvo de furto.
Na parte baixa do monumento idealizado pelo alemão Alfred Adloff e inaugurado em 7 de setembro de 1916, a figura da República teve a cabeça arrancada.
Também é possível identificar danos perto da mão da mesma representação. Restos de concreto podem ser vistos espalhados pelo chão, o que indica que o furto foi recente.
A secretária municipal de Cultura, Liliana Cardoso, lamenta o ocorrido. Ela diz que a cidade conta com mais de 280 monumentos, sendo impossível ter uma câmera de videomonitoramento perto de cada um.
— Primeiro vamos ver as câmeras com a Guarda Municipal para descobrir quem furtou a cabeça. Depois vamos fazer a reconstrução. Vai ter que haver uma educação patrimonial para a sociedade — afirma.
Conforme o livro A Escultura Pública de Porto Alegre, de José Francisco Alves, o monumento foi uma iniciativa do Clube Militar dos Oficiais da Guarda Nacional.
O monumento possui um pedestal de granito. A figura do Barão do Rio Branco está em cima. A imagem foi fundida em bronze na Alemanha. A figura da República também foi esculpida em bronze, porém na oficina de João Vicente Friederichs.
O que diz a Brigada Militar
O 9º Batalhão de Polícia Militar da Brigada Militar encaminhou a seguinte nota:
O 9º Batalhão de Polícia Militar informa que o policiamento ostensivo na região da Praça da Alfândega é realizado regularmente, por meio de ações de patrulhamento preventivo e rondas periódicas, dentro do planejamento operacional empregado na área central de Porto Alegre.
Entretanto, esclarecemos que a gestão, manutenção e fiscalização patrimonial das praças municipais são de responsabilidade da Guarda Municipal de Porto Alegre, órgão mais indicado para prestar informações específicas acerca do monitoramento e conservação do local citado.
O que diz a Guarda Municipal
A Secretaria de Segurança, por meio da Guarda Civil Metropolitana, instaurou procedimento para apurar o furto da cabeça da imagem da República no monumento ao Barão do Rio Branco, na Praça da Alfândega. As imagens de videomonitoramento da região serão analisadas.