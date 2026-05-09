Porto Alegre

Resgate inusitado
Notícia

Bode de estimação fica preso em telhado e mobiliza bombeiros no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

O animal, chamado Zé, subiu na estrutura após escalar uma árvore caída e foi resgatado sem ferimentos graves.

Gabriel Dias*

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