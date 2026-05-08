Porto Alegre

Patrimônio histórico
Notícia

Basílica das Dores terá café e pode mudar de visual; veja o novo projeto de restauro no Centro Histórico

Além da recuperação das fachadas, o icônico templo de Porto Alegre ganhará espaço de convivência e café sob a escadaria. Entenda por que a tradicional cor branca pode dar lugar, em determinadas estruturas, ao rosado

André Malinoski

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