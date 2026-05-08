Basílica das Dores terá café e pode mudar de visual; veja o novo projeto de restauro no Centro Histórico

A restauração da Basílica Nossa Senhora das Dores, em Porto Alegre, começa oficialmente no dia 14. Em sua fase final, o projeto prevê a abertura de um café e um espaço de convivência para o público ao lado da escadaria.

O Estúdio Sarasá, empresa de São Paulo especialista em restauros de patrimônio histórico, será responsável pelo serviço no templo do Centro Histórico. Os trabalhos podem durar até cinco anos.

Como a reforma é exclusivamente da parte externa, não deverão ocorrer maiores prejuízos aos fiéis. Pelo contrário. Durante a restauração, a Basílica será palco de uma série de eventos para despertar curiosidade e integrar a comunidade aos trabalhos.

Visual pode mudar

Conforme a arquiteta responsável pelo projeto, Leila Schaedler, uma das questões a serem discutidas com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) será a cor da basílica. Se será mantida totalmente branca, como é hoje, ou se partes dela, como as esquadrias das janelas e portas, retornarão ao original tom rosado da pedra arenito, como é possível ver sob determinadas partes da estrutura.

A primeira fase do projeto de restauro conta com patrocínio da empresa de economia mista Petrobras Cultural, que investirá R$ 3 milhões. Houve a captação de recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

A segunda etapa assegurou patrocínio do Zaffari e terá recursos obtidos via Lei de Incentivo à Cultura (LIC-RS). Por enquanto, a rede supermercadista comprometeu-se em repassar R$ 400 mil. As demais fases ainda não possuem patrocinadores.

Queima de cal

Na próxima quinta-feira (14), às 17h, os detalhes da primeira etapa serão anunciados em uma cerimônia para convidados. Haverá uma solenidade de queima de cal no lado externo do templo.

— Será a materialização do restauro. A cal está em toda a edificação — explica a gestora cultural do projeto, Cristina Schneider.

Com duração estimada em cinco anos, as obras terão quatro fases (confira, mais abaixo, o que será feito em cada uma delas).

Canteiro de obras em 15 dias

Situado na Rua dos Andradas, no Centro Histórico, o templo religioso foi tombado como patrimônio nacional em 1938. Desde o ano 2000, o local tem passado por intervenções de restauro. Agora será um trabalho limitado apenas ao lado externo da edificação.

O padre Lucas Matheus Mendes menciona que a assinatura para o começo das obras é a realização de um trabalho que, na prática, já acontece há cerca de cinco anos. Nesse período, houve levantamento das patologias da estrutura e mapeamento de potenciais patrocinadores do restauro por meio das leis de incentivo.





As missas, casamentos, batizados e a vida religiosa seguem normalmente. É claro que quando chegarmos na etapa da escadaria teremos que suspender os casamentos. Mas isso é para algo daqui a três anos LUCAS MATHEUS MENDES pároco da Basílica das Dores





— Restauro é muito mais do que devolver vitalidade a paredes e estruturas. É fazer com que sejam preservadas e restauradas no coração das pessoas que vivem nessa comunidade o sentimento de pertencimento — reflete o religioso.

A arquiteta Magda Rosa, do Estúdio Sarasá, afirma que, após a assinatura do contrato, precisará de cerca de 15 dias para estruturar o canteiro de obras.

— Quero estar com o canteiro montado até o final de maio. Vamos começar pela fachada lateral — diz.

Café na última etapa

O café integra apenas a última etapa do projeto. Não estão definidos ainda o tamanho do estabelecimento e sua capacidade. Porém, será construído na lateral e sob a escadaria. No passado, charretes ocupavam o espaço.

Para criar esse ambiente será necessário rebaixar o terreno onde hoje há estacionamento, que será reduzido.

— Se perde uma área do estacionamento para a inserção desse espaço onde se poderão fazer eventos. O café será uma área menor interna, que fica bem embaixo do primeiro patamar da escadaria. Essa área hoje está inutilizada. Ele se abrirá para uma área externa, onde se terá um mobiliário e essa área para eventos — detalha a arquiteta Leila Schaedler.





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Zero Hora foi conferir o estado das fachadas externas. Foi possível perceber problemas no reboco, com diversas partes caídas, nas esquadrias e nas abas dos telhados. As calhas e a pintura também apresentam sinais de desgaste.

— Trabalhar na Basílica das Dores, que tem um significado tão importante para o Rio Grande do Sul e é um patrimônio nacional tombado pelo Iphan, é motivo de grande satisfação para nós. Ao mesmo tempo, encaramos essa missão com enorme responsabilidade — resume Leila.

Participação da comunidade

Em paralelo a primeira etapa do restauro serão realizadas algumas ações. Confira quais serão:

Oficina com nove encontros para a formação de mulheres para a construção civil;

para a formação de mulheres para a construção civil; Um concurso cultural vai selecionar 20 pessoas para conhecer os bastidores da restauração;

para conhecer os bastidores da restauração; Em 12 sessões noturnas, projeções na fachada contarão a história da Basílica. Serão reproduzidas figuras sacras, cenas relacionadas aos mais de 200 anos da igreja e dos trabalhadores envolvidos no restauro;

noturnas, projeções na fachada contarão a história da Basílica. Serão reproduzidas figuras sacras, cenas relacionadas aos mais de 200 anos da igreja e dos trabalhadores envolvidos no restauro; Elaboração de um documentário mostrando o processo de restauro.

Construída ao longo de quase um século, entre 1807 e 1904, a antiga Igreja das Dores foi elevada à condição de basílica em 15 de setembro de 2022, em cerimônia presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Spengler.

O título é um reconhecimento do Vaticano a igrejas que atendam a critérios como a alta veneração devotada por fiéis, transcendência histórica e/ou beleza artística e arquitetônica.

Só há outras duas no Rio Grande do Sul: a Basílica Santuário Nossa Senhora Medianeira, em Santa Maria, e a Catedral Basílica São Luiz Gonzaga, em Novo Hamburgo.

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As quatro etapas da restauração:

1ª etapa

Serão restauradas as duas fachadas laterais da edificação. Haverá remoção e reconstituição do reboco, pintura, restauro das esquadrias de madeira das janelas e portas, escadas, corrimões e rampas. Também será executada troca das calhas e melhoria do sistema de queda de água da chuva.

Previsão de conclusão: nove meses.

2ª etapa

O restauro chega à casa paroquial, com intervenções nas fachadas leste, oeste e sul. Novamente, as ações englobam reboco, pintura e esquadrias. Será criada uma fachada de ventilação no lado sul. O objetivo é que a água não chegue nela e se resolva o problema da umidade neste lado.

Previsão de conclusão: sete meses.

3ª etapa

O restauro chega à fachada norte, onde ficam as duas torres. Além das duas torres, há diversos elementos decorativos a serem restaurados.

Previsão de conclusão: 18 meses.

4ª etapa

Restauro da escadaria, todos os degraus e parte da granitina (revestimento resistente composto por uma mistura de cimento, areia, água e fragmentos de rochas como mármore, granito ou quartzo) e a balaustrada. Será construído um café na parte inferior e lateral da escadaria. Em anexo ao café, haverá uma área de convivência ao ar livre para os visitantes.

Previsão de conclusão: 12 meses.



