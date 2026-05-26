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Audiência pública discute futuro do trecho 3 da Orla e do Parque Marinha, em Porto Alegre

Expectativa da prefeitura é publicar licitação da proposta de PPP até final do ano

Mathias Boni

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