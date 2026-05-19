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"Atravessou o Guaíba a nado": polícia conclui inquérito sobre veado encontrado no bairro Menino Deus

Segundo a investigação, cervo resgatado em abril não estava em cativeiro e teria se deslocado a partir da região de Eldorado do Sul

Pâmela Rubin Matge

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