"Atravessou o Guaíba a nado": polícia conclui inquérito sobre veado encontrado no bairro Menino Deus

A Polícia Civil concluiu, nesta terça-feira (19), o inquérito sobre o caso envolvendo um veado encontrado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, no mês passado.

Conforme a investigação, o animal possivelmente tenha atravessado a nado o Guaíba, tendo como origem a região do município de Eldorado do Sul.

— Pelas imagens que analisamos, não encontramos outro local por onde ele possa ter vindo. É um animal com grande capacidade de resistência e possivelmente atravessou o Guaíba a nado — explica o delegado responsável pela investigação, Gustavo Brentano, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Fêmea da espécie cervus axis foi submetida à eutanásia horas depois do resgate. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Conforme Brentano, com base nas características do animal — bom estado nutricional, ausência de sinais de cativeiro nos cascos, alimentação compatível com ambiente natural e aptidão fisiológica para longos deslocamentos, inclusive a nado — indicam tratar-se de cervo que vivia em seu hábitat natural, e não em cativeiro. Portanto, não houve crime ambiental.

Além disso, as lesões constatadas no pescoço e o quadro de miopatia que levaram à morte, indicam estresse e esforço extremos, além de perseguição por cães em ambiente urbano. Ainda conforme o inquérito, nada indica ação humana voltada a captura, transporte, manutenção em cativeiro ou submissão do animal a maus-tratos.

A polícia não identificou de quem eram os cães e nem se alguém teria instigado os animais para atacar o cervo.





Eutanásia e investigação

A fêmea, da espécie cervus axis, foi submetida à eutanásia horas depois do resgate.

Ao longo da investigação, foram ouvidas testemunhas e analisadas câmeras de videomonitoramento de prédios do entorno de onde o animal foi resgatado, além de imagens enviadas pela população.

Em uma delas, o animal aparece correndo desorientado durante madrugada, próximo à Rótula das Cuias.

Relembre o caso

O veado foi encontrado com ferimentos na Rua Almirante Gonçalves, no bairro Meninos Deus, na manhã do dia 15 de abril. O cervo estava deitado entre o limite da calçada e da rua, amarrado pelo pescoço com uma fita que estava presa ao tronco de uma árvore. Havia manchas de sangue no chão do local.

Equipes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar chegaram ao local e recolheram o animal. Identificada como da espécie cervus axis, a fêmea de 42 quilos foi encaminhada ao Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (Preservas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde foi avaliada em situação clínica delicada, com lesões externas em diversas regiões do corpo. Ela fora atacado por cães.

Pouco antes das 11h30min, o animal foi submetido a eutanásia. O procedimento foi realizado no Preservas.