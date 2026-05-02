Árvore de grande porte fica suspensa sobre fios na Avenida Goethe, em Porto Alegre

O Corpo de Bombeiros atua na remoção de uma árvore de grande porte que está suspensa sobre a fiação de um poste na esquina da Avenida Goethe com a Rua Schiller, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. A corporação foi acionada pouco antes das 9h deste sábado (2).
A circulação de pedestres foi totalmente bloqueada no trecho. A árvore está inclinada na direção da calçada, próxima de edifícios que ficam na região. Uma equipe da CEEE Equatorial também está no local para avaliar a situação da rede elétrica.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a inclinação da árvore é resultado das condições meteorológicas das últimas horas na Capital.
Dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul indicam que a rajada de vento mais intensa registrada em Porto Alegre nas últimas 24 horas foi de 63,3 km/h. Neste mesmo período, o acumulado de chuva na Capital chegou aos 91,9 milímetros.