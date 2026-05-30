Porto Alegre

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"Acaba sendo um luto não reconhecido": encontro em Porto Alegre promove apoio e reflexão sobre a perda dos pets

Realizado pelo Death Café em parceria com veterinárias paliativistas, evento reuniu mais de 30 pessoas na tarde deste sábado

Carlos Redel

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