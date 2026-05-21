"A gente não é contra o comércio, mas tem que ter regras": moradores relatam barulho e sujeira com avanço da boemia no Rio Branco

Com o avanço da vida noturna no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, moradores passaram a conviver com noites mais agitadas, poluição sonora e acúmulo de lixo nas ruas. Tradicionalmente residencial, a região se consolidou nos últimos anos como um dos principais polos boêmios da Capital.

Localizado entre os bairros Bom Fim e Moinhos de Vento, o Rio Branco passou a concentrar bares, conveniências e casas noturnas, transformando o perfil da vizinhança. Segundo dados oficiais, o número de estabelecimentos licenciados pela prefeitura — de negócios ligados à gastronomia e ao entretenimento — cresceu 206,5% entre 2017 e 2022. Atualmente, o bairro possui 326 estabelecimentos ativos do setor (veja abaixo).

O aumento da movimentação nas ruas gerou estranhamento e reclamações de moradores, que relatam dificuldades para descansar com o barulho frequente.

De acordo com a prefeitura, entre maio de 2021 e abril de 2026, a Central 156 — canal de atendimento e denúncias do município — recebeu 1.039 registros relacionados à vida noturna no bairro. A Rua Mariante concentra o maior número de ocorrências, com mais de 200 denúncias registradas. A via abriga o bar Pito, marco na disputa entre empreendedores e moradores do bairro.

Imagem enviada por uma moradora da região à Zero Hora. Morador / Arquivo Pessoal

Além da poluição sonora, moradores reclamam da sujeira e do mau cheiro provocados pela concentração de pessoas nas ruas e calçadas (veja acima).

— Recolhemos garrafas e copos que são deixados nos muros das nossas residências, na calçada, no meio-fio, nos canteiros. Também urinam nos containers e, por falta de escoamento, a urina fica empoçada junto ao meio-fio — afirma um homem, de 75 anos, que preferiu não se identificar. Ele mora no bairro desde 2005.

A situação está ficando insustentável para alguns, que já cogitam abrir mão do seu patrimônio e deixar a região devido aos transtornos causados pela movimentação noturna.

— Já estamos pensando em vender o imóvel que construímos e comprar outro em um lugar melhor. A instalação de barzinhos na região tornou as noites muito barulhentas, exceto nas segundas-feiras, quando os bares não abrem, e nas noites de chuva, que o público não aparece — acrescentou o morador.

O impacto também pesa no bolso. Uma moradora da Rua Liberdade afirma ter investido cerca de R$ 10 mil na instalação de janelas antirruído em dois quartos do apartamento para tentar mitigar o barulho vindo da rua.

— Mesmo assim, elas não conseguem dar conta do barulho. Minha filha, em época de vestibular, precisa dormir no meu quarto porque no dela é impossível. A sala não pode ser mais utilizada, pois nem tv se escuta direito — desabafa a mulher, que também preferiu não se identificar.

O impasse

Aumento da movimentação nas ruas gerou estranhamento e reclamações de moradores. Camila Hermes / Agencia RBS

A disputa entre moradores e empreendedores já resultou em cinco ações de interdição envolvendo bares, conveniências e casas noturnas no Rio Branco entre 2021 e abril de 2026, segundo a prefeitura.

Em 2023, os estabelecimentos El Aguante, Pito e Metz Bar foram interditados por perturbação do sossego e poluição sonora. Em 2025, a conveniência Sheik foi alvo de interdição por descumprimento do horário de funcionamento após a meia-noite. O negócio ficava ao lado do Pito e, após reclamações e interdição, decidiu fechar as portas.

Neste mês, o Metz voltou a ser interditado. Segundo a prefeitura, as denúncias envolvem poluição sonora, obstrução do passeio público e funcionamento em desacordo com o alvará de licença. Os proprietários do estabelecimento afirmam que o processo está relacionado principalmente à permanência de pessoas na rua em frente ao bar — situação que, segundo eles, foge do controle da empresa.

Os proprietários alegam seguir as regras e também pagar aos seguranças para orientar que as pessoas não ocupem as calçadas e não usem caixas de som, o que, por vezes, não é respeitado. Também informaram pagar uma pessoa para limpar as adjacências do local, em diferentes horários "para não deixar o lixo na rua, que se acumula mesmo com bar fechado".

— Não temos o poder de impedir que as pessoas ocupem o passeio público, o que também nos prejudica, pois muitas pessoas trazem bebidas de fora, caixas de som e cadeiras, ou seja, não consomem no bar, deixam lixo na rua e causam transtornos — afirma Luana Brum, uma das proprietárias da casa.

Conduta e fiscalização

Em 2023, a prefeitura tentou mediar o conflito por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com os bares Pito, Metz e El Aguante, que haviam sido interditados por perturbação do sossego. O acordo, válido por um mês, previa o encerramento das atividades à meia-noite e a suspensão da venda de bebidas às 23h30min.

A medida buscava conciliar o funcionamento dos estabelecimentos com o direito ao descanso dos moradores. Mesmo após a tentativa de conciliação, moradores dizem que os problemas persistiram e novos acordos não foram feitos para a busca de uma solução.

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Com o fim do TAC e a continuidade das interdições temporárias, moradores cobram maior fiscalização e regras mais rígidas para a abertura de estabelecimentos voltados à vida noturna na região.

— A gente não é contra o comércio, mas tem que ter regras, porque os bares estão no meio da vizinhança. Seria preciso rever os critérios para abertura desse tipo de estabelecimento aqui. O barulho constante é difícil. Queremos que os moradores tenham o direito ao sossego garantido, para poder trabalhar e estudar no dia seguinte. Precisamos de uma fiscalização mais efetiva. Os moradores da região se sentem abandonados pelos órgãos — afirma uma síndica que atua na região e que preferiu não se identificar.

Prefeitura defende a autorregulação

Em entrevista à reportagem, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre, Susana Kakuta, explicou que a cidade adota um modelo baseado na autorregulação de empreendimentos de baixo risco, como no caso de bares e restaurantes.

Nesse sistema, segundo ela, o próprio empreendedor deve se comprometer a seguir as regras e limites estabelecidos no alvará de atividade, especialmente em relação ao ruído e à ocupação dos espaços.

— A autorregulação pressupõe um uso desta área comercial pressuposta dentro de um ambiente e que respeite questões como o ruído, como a higiene (...) A autorregulação é uma coisa muito avançada e ela exige disciplina e respeito — afirmou.

Kakuta também explicou que a fiscalização por parte da prefeitura ocorre principalmente a partir de denúncias feitas pela população. Segundo ela, os processos normalmente passam por orientação, advertência e multa antes de uma eventual interdição.

Sobre a ocupação espontânea das calçadas, que também afeta os empresários, ela diz que a comunidade precisa se comprometer com boas maneiras.

— O empreendedor pode sinalizar que aquela prática não pode acontecer. E o público também precisa entender que não pode ocupar a rua dessa forma — disse.