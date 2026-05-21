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"A gente não é contra o comércio, mas tem que ter regras": moradores relatam barulho e sujeira com avanço da boemia no Rio Branco

Segundo dados oficiais, o número de estabelecimentos licenciados pela prefeitura — de negócios ligados à gastronomia e ao entretenimento — cresceu 206,5% entre 2017 e 2022 na região

Júlia Ozorio

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