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"Estão usando lanterna para ver se tem": figurinhas da Copa em refrigerante mobilizam consumidores e até provocam furtos

Empresas relataram episódios à Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Embalagens são retiradas, enquanto produto é deixado na prateleira

Vinicius Coimbra

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