"Estão usando lanterna para ver se tem": figurinhas da Copa em refrigerante mobilizam consumidores e até provocam furtos

Fugurinhas extras retratam atletas patrocinados por marca de bebidas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Apaixonados por figurinhas da Copa do Mundo têm outra opção para obter os itens neste ano: comprar Coca-Cola. A empresa de refrigerantes fez uma parceria com a Panini, produtora dos colecionáveis, para oferecer uma série com figurinhas de jogadores no verso das embalagens.

Conforme a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o produto promocional tem gerado muitos pedidos de consumidores aos estabelecimentos (veja mais abaixo).

Por outro lado, empresas relataram à entidade episódios de furtos nos últimos dias. As embalagens são retiradas junto com as figurinhas, e o produto é deixado na prateleira.

Zero Hora apurou que os furtos foram observados em diversos mercados de Porto Alegre, como Pezzi, Bistek e Stok Center. Em um mercado, um empresário que prefere não ser identificado disse ter colocado os produtos da série próximos aos caixas para reduzir os prejuízos.

Por conta dos relatos, o Grupo Asun orientou os gestores, equipes operacionais e de segurança patrimonial a "redobrar a atenção" no monitoramento preventivo das lojas, por meio de acompanhamento físico, câmeras e identificação de movimentações suspeitas, "para agir com rapidez e assertividade em casos de flagrante".

Segundo Marília Berwanger Futuro Nor, franqueada da rede de mercados autônomos market4u em Porto Alegre, há bastante procura pelo item colecionável em empresas e condomínios.

— Observamos pessoas que estão usando lanterna para ver se tem figurinha nas bebidas, mas ainda não recebemos (o lote promocional). Não botamos devido ao risco de furto, já que é um item pequeno e uma pessoa mal-intencionada pode levar tudo em uma tacada só. A febre está grande — pontua.

Sucesso de vendas

Participam da ação as versões 600ml e 2,5 litros, nos sabores original e zero. Ali podem ser encontradas 14 figurinhas especiais de atletas patrocinados pela marca, entre eles Gabriel Magalhães (Brasil), Harry Kane (Inglaterra), Lamine Yamal (Espanha) e Lautaro Martínez (Argentina). Os itens, porém, são extras e não fazem parte das 980 figurinhas necessárias para completar o álbum oficial.

Em duas das três unidades do atacado Stok Center, por exemplo, os lotes do item já se esgotaram.

Ana Regina Santos Pereira, 63 anos, aproveitou o fim da tarde desta sexta-feira (15) para procurar os refrigerantes nas prateleiras de um mercado na Avenida Antônio de Carvalho, na zona leste da Capital. Ela estava com os sobrinhos, de 10 e 11 anos.

— Eu estava em um restaurante tomando refri e uma moça me pediu a garrafa. Não sabia do que ela estava falando. Disse que queria a figurinha para dar de presente para o filho. Quando vi, me encantei com isso de terem colocado (a figurinha) no rótulo e decidi pegar para meus sobrinhos. Quero comprar os álbuns para eles também — disse a recepcionista, que comprou duas garrafas de 600ml para as crianças.

Segundo o regulamento, a ação segue até 15 de junho. Quem não conseguir juntar as 14 figurinhas nas garrafas poderá comprar o item pelo site da Panini.