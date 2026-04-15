Porto Alegre

Reparação histórica
Notícia

“Viver sem garantia de terra é viver sem chão”: quilombolas celebram declaração de interesse social em área entre Azenha e Cidade Baixa

Etapa representa mais um passo para o processo de desapropriação de imóveis particulares mantidos no território

Bruna Oliveira

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