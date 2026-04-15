“Viver sem garantia de terra é viver sem chão”: quilombolas celebram declaração de interesse social em área entre Azenha e Cidade Baixa

Ler resumo

Território quilombola reconhecido em Porto Alegre, o Quilombo Fidélix teve a sua área declarada como de interesse social pela União. A área de 0,45 hectare (ou 4,5 mil metros quadrados), espremida entre os bairros Azenha e Cidade Baixa, fica no local da antiga Ilhota.

Na prática, a medida do governo federal, assinada em 24 de março, representa mais um passo para o processo de desapropriação de imóveis particulares mantidos no território. Concluída esta etapa, a comunidade poderá ser titulada em nome da associação quilombola.

A ocupação no perímetro começou nos anos 1980 e atualmente 33 famílias vivem no território, 23 delas declaradas de descendentes de escravizados.

O perímetro do território fica nas proximidades do Hospital Porto Alegre, contornado pelas ruas Sebastião do Leão, General Lima e Silva e Otto Ernst Meyer.

Presidente da Associação Comunitária e Cultural Remanescentes de Quilombo Família Fidélix, Janete Benck diz que o reconhecimento é resultado de uma luta de mais de 20 anos e uma vitória para a preservação da ancestralidade.

Viver sem garantia de terra é viver sem chão. Fazia muitos anos que estávamos aguardando, os processos são demorados, e há muita insegurança por morarmos em uma área visada pelo interesse imobiliário. Então, representa o fortalecimento de uma história que já foi bastante perdida. Queremos manter os vizinhos, a convivência e a familiaridade. JANETE BENCK Presidente da Associação Comunitária e Cultural Remanescentes de Quilombo Família Fidélix

A Fidélix foi a quarta comunidade quilombola na Capital a ter seu território identificado. O mesmo reconhecimento foi dado à Família Silva (Bairro Três Figueiras), Alpes (Glória) e Luiz Guaranha/Areal da Baronesa (Cidade Baixa/Menino Deus).

O chefe da Divisão de Territórios Quilombolas do Incra no Rio Grande do Sul, Sebastião Henrique dos Santos Lima, explica os passos seguintes para a conclusão do processo. Nas áreas que são privadas, as desapropriações serão negociadas para a sua devida regularização. São 19 proprietários privados que somam 1.483,80 metros quadrados de área ao todo. Outros 2.953,19 metros quadrados são da prefeitura.

Uma empresa de avaliação contratada para este fim emitirá os laudos com os valores definidos para cada imóvel. Os proprietários, então, são chamados para os acordos e indenizados em dinheiro, em valor atualizado. Os montantes das indenizações entram no orçamento do Incra para o ano seguinte.

Além disso, a administração municipal precisa assinar a cedência da área para a comunidade, em etapa que necessariamente passa pela Câmara de Vereadores.

O chefe da divisão explica que a titulação da área, que seria a conclusão de todo o processo, deve ocorrer somente em 2027.

Janete diz que uma conversa entre a comunidade deve definir o uso do espaço titulado. Algumas áreas já são utilizada para projetos de educação e saúde da associação, e a intenção é que permaneça para uso comum de todos.

Legado histórico

Um relatório sócio-histórico-antropológico elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) aponta que a ocupação do território em Porto Alegre remonta à década de 1980, quando famílias descendentes de escravizados em Santana do Livramento migraram para Capital, após sucessivos deslocamentos e perda de terras na fronteira oeste do Estado.

Leia Mais Grupo de artistas desenha casarões condenados a demolição em Porto Alegre

Na região da antiga Ilhota, reduto de ocupação negra na capital gaúcha, os laços de parentesco e compadrio fortaleceram a configuração do território da comunidade Família Fidélix. Os núcleos familiares trazem as memórias de seus ascendentes, as escravas Felicidade Marques (matriarca da Família Fidélix), Anastácia (matriarca dos Santiago Freitas) e Belisária (matriarca dos Nascimento Damasceno). Um dos moradores ilustres da comunidade foi o músico Lupicínio Rodrigues.