Porto Alegre

Custo de vida
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Veja, em mapa, o preço médio do aluguel por bairro de Porto Alegre

Valor do metro quadrado no Bom Fim quase dobrou em 12 meses, enquanto no Santa Cecília caiu 55,2%

Vinicius Coimbra

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Anderson Aires

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