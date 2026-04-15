Veado encontrado ferido no bairro Menino Deus passa por eutanásia

Pouco antes das 11h30min desta quarta-feira (15), o veado encontrado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, foi submetido à eutanásia. O procedimento foi realizado no Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (Preservas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Coordenador do Preservas, o médico veterinário e professor Marcelo Meller Alievi confirmou a realização da eutanásia. Segundo ele, o animal, uma fêmea da espécie cervus axis de 42 quilos, apresentava extensos ferimentos externos, lesão no pulmão, mudança na cor da urina que indicava comprometimento sistêmico e alterações que mostravam lesão muscular generalizada — característica do grupo dos cervídeos quando estão em situação de intenso estresse.

— Chegou (ao Preservas) muito debilitada. Quando chegou aqui, sedamos o animal, para dar um pouco de conforto a ele. Coletamos exames de sangue, urina, fizemos raio-X — disse Alievi em entrevista à Rádio Gaúcha.

Conforme Alievi, o animal não apresentou melhora durante o tratamento realizado pelos veterinários.

— Em comum acordo, tomamos a decisão de fazer a eutanásia por uma questão humanitária em relação a espécie. Ela estava muito debilitada. Temos muita segurança em afirmar que, se não fosse feita a eutanásia, ela não iria resistir, pelas características e sinais que ela estava apresentando — explicou.

Após a eutanásia, o animal passa por necropsia para identificar, principalmente, lesões. E, após, o corpo será levado por uma empresa de descarte de material biológico.

Lesões

O animal foi atacado por cães durante a madrugada desta quarta-feira. O momento foi registrado por câmera de segurança de um dos prédios (veja vídeo abaixo).

O professor explica que espécies do grupo de cervídeos costumam ser extremamente estressadas, especialmente quando mantidas em cativeiro — no caso do animal encontrado, foram horas amarrado ao tronco de uma árvore. E este estresse pode causar complicações, como lesão muscular generalizada, que foi diagnosticada no cervo encontrado nesta terça-feira em Porto Alegre.

— É uma lesão que acontece em todos os músculos (do corpo). Não é uma lesão por trauma, ela acontece pela descarga de adrenalina no corpo e que gera esse gasto de energia muscular. A fibra começa a se romper de maneira generalizada. Isso repercute na função do rim, na função hepática — explica Alievi.

Origem

O cervo axis é uma espécie nativa da Índia, mas que começa a desbravar territórios sul-americanos. Conforme o professor Marcelo, o animal foi introduzido no continente entre as décadas de 1920 e 1930.

— É uma espécie exótica e que foi trazida para fazendas de caça na Argentina e no Uruguai, lá na década de 1920 e 1930. Esses animais acabaram fugindo desses espaços e estão, de alguma maneira, invadindo o território, inclusive o gaúcho.

Como o animal foi parar no meio da cidade?

Entre os moradores, segue o mistério de como o animal foi parar no meio do bairro Menino Deus.

Uma das hipóteses levantadas é sobre uma feira de hortifrúti que ocorre nas proximidades. Mas um dos coordenadores garante não ser possível:

— Se fosse sábado, que tem mais gente que mora fora (da Capital)... Mas hoje, não. Hoje a maioria é de Porto Alegre, não tem como ele (o cervo) ter vindo de "carona" — afirmou Heitor Alves.

O delegado Gustavo Brentano, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, afirma que a investigação vai apurar quem interagiu com o animal, se houve maus-tratos e se os cães foram incentivados a atacar.