Veado é encontrado ferido no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Um veado foi encontrado com ferimentos na Rua Almirante Gonçalves, no bairro Meninos Deus, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira (15). Moradores da região relatam que ele foi avistado pela primeira vez durante a madrugada.

O cervo estava deitado entre o limite da calçada e da rua, amarrado pelo pescoço com uma fita que estava presa ao tronco de uma árvore. Havia manchas de sangue no chão do local.

Por volta das 8h, equipes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar chegaram ao local e recolheram o animal. Identificado como da espécie Cervus axis, a fêmea foi encaminhada ao Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (Preservas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde foi avaliada em situação clínica delicada.

Morador da região, o estudante Mateus Ronchetti, 34 anos, diz que acordou com um "barulho muito alto" por volta das 4h. Na sequência, ouviu muitos latidos e pensou se tratar de uma briga entre cachorros na rua.

— Parece que uns cachorros aqui da rua pegaram ele. Como ele bateu na grade, ele se machucou — contou.

Ainda não há detalhes sobre a origem do animal, como ele chegou no bairro Menino Deus e a gravidade dos seus ferimentos.

Estado clínico é delicado

Exames realizados no Preservas indicam que o cervo não apresenta boa condição clínica. Com 42 quilos, o animal, uma fêmea adulta, apresenta lesões externas em diversas regiões do corpo.

Coordenador do Preservas, o professor Marcelo Meller Alievi conta que o cervo passou por exames de raio X, gasometria e de sangue. No primeiro momento, a equipe veterinária tenta diminuir o sofrimento do animal com a administração de analgésicos.

— Ela tem lesões na cabeça, nas pernas e no tórax. São lesões de pele, feridas, lesões extensas, e tem o pulmão comprometido — conta Alievi.

O professor explica que espécies do grupo de cervídeos costumam ser extremamente estressadas, especialmente quando mantidas em cativeiro — no caso do animal encontrado, foram horas amarrado ao tronco de uma árvore. E este estresse pode causar complicações, como lesão muscular generalizada, que foi diagnosticada no cervo encontrado nesta terça-feira em Porto Alegre.

— É uma lesão que acontece em todos os músculos (do corpo). Não é uma lesão por trauma, ela acontece pela descarga de adrenalina no corpo e que gera esse gasto de energia muscular. A fibra começa a se romper de maneira generalizada. Isso repercute na função do rim, na função hepática — explica Alievi.

Eutanásia

Em razão das lesões e do agravamento do estado de saúde do cervo, a equipe do Preservas avalia realizar eutanásia no animal. A tendência no momento é de que o procedimento seja realizado. Alievi explica que o objetivo é poupar o animal do sofrimento, já que o quadro pode ser irreversível.

— É uma questão humanitária. Fizemos todos os exames para ter segurança de que a nossa decisão será a mais acertada — comenta.

Outra linha que pode sustentar a decisão é que o animal não tem condições para viver em cativeiro, o que dificultaria a reabilitação em caso de recuperação.

Origem

O cervo axis é uma espécie nativa da Índia, mas que começa a desbravar territórios sul-americanos. Conforme o professor Marcelo Meller Alievi, o animal foi introduzido no continente entre as décadas de 1920 e 1930.