Porto Alegre

Amarrado a árvore
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Veado é encontrado ferido no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Moradores da região relatam que o animal foi avistado pela primeira vez durante a madrugada desta quarta-feira

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