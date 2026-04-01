Três pessoas morrem em acidentes de trânsito em menos de uma hora em Porto Alegre

Acidente com morte registrado na Rua Sepé Tiaraju, no bairro Medianeira. Leandro Rodrigues / Agencia RBS

Dois acidentes com morte foram registrados em Porto Alegre num intervalo de aproximadamente uma hora, entre as 11h e o meio-dia desta quarta-feira (1º). Até o momento, três vítimas foram confirmadas.

O primeiro ocorreu no bairro Medianeira, na Zona Sul, onde um carro colidiu contra um poste na Rua Sepé Tiaraju, na descida em direção à Avenida Tronco, por volta das 11h. Um casal de idosos não resistiu e morreu.

Eles eram ocupantes de um Fiesta vermelho, que o homem dirigia. Uma criança estava no veículo e foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Não há informações sobre o seu estado de saúde até o momento.

À Polícia Civil, uma testemunha afirmou que um outro veículo bateu repetidas vezes na traseira do Fiesta antes de o carro perder o controle e bater no poste. A polícia está buscando imagens de câmeras de segurança para confirmar essa versão e identificar o veículo. Ainda conforme a fonte, a criança ferida seria neta do casal.

Próximo do meio-dia, um homem de 55 anos morreu em um acidente na Avenida Erico Verissimo, no bairro Menino Deus. Ele foi atropelado por um ônibus no trecho entre as ruas Barão do Triunfo e General Caldwell, em direção ao Centro. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.