Porto Alegre

Entre as 11h e o meio-dia
Notícia

Três pessoas morrem em acidentes de trânsito em menos de uma hora em Porto Alegre

Ocorrências foram registradas nos bairros Medianeira e Menino Deus

Leandro Rodrigues

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Airton Lemos

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