Três casas ficam totalmente destruídas após incêndio em Porto Alegre; veja imagens

Um incêndio destruiu totalmente três casas na madrugada desta quarta-feira (29) no bairro Morro Santana, na zona norte de Porto Alegre.

O fogo começou por volta das 2h20min na Alameda da Fábrica, quase na esquina com a Rua Ney da Gama Ahrends.

As famílias conseguiram sair dos imóveis a tempo, e não houve registro de feridos.

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As chamas, de grande intensidade, chamaram a atenção de moradores da região e puderam ser vistas da Av. Protásio Alves.

As residências foram completamente destruídas. Na manhã desta quarta-feira, equipes ainda atuavam no trabalho de rescaldo.

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