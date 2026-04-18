Sucesso em metrópoles do mundo, rooftops tendem a crescer em Porto Alegre: "Temos uma grande vantagem"

Rooftops permitem vistas únicas de Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Sensação na linha do horizonte das maiores cidades do mundo, as operações com rooftops têm ganhado espaço também nos telhados de Porto Alegre. Na Capital, esses ambientes privilegiados podem ser encontrados em bares de frente para o Guaíba, mas também em espaços para coworking e salões de eventos privados. Além disso, são cada vez mais reconhecidos pelo mercado imobiliário como um fator de valorização dos empreendimentos, em uma cidade onde a vista do pôr-do-sol está entre os maiores orgulhos dos moradores.

Os rooftops são ambientes ao ar livre, normalmente requintados, instalados no último andar de edifícios e que proporcionam vistas incríveis da cidade a seus frequentadores. Estes espaços podem ocupar o topo de prédios de escritórios, mas são cada vez mais vistos também em novos lançamentos imobiliários residenciais. Contudo, foram os bares e restaurantes operando em sofisticados rooftops nas grandes metrópoles internacionais que popularizaram de vez esses ambientes entre o público.

Em Porto Alegre, o Shopping Pontal, inaugurado em 2023, apostou em um amplo rooftop direcionado ao Guaíba como diferencial para o público. No local, há operações gastronômicas como o Hard Rock Cafe e o 20Barra9.

Empreendimento próprio com essa proposta, o Sui Rooftop foi inaugurado no oitavo andar do Hotel Laghetto Moinhos em 2019, mas as atividades foram encerradas durante a pandemia de covid-19. Atualmente, na Capital, o restaurante que oferece esse modelo de operação ao público é o Tetto Rooftop Lounge, que fica no oitavo e no nono andar de um edifício recentemente revitalizado na esquina da Rua Caldas Júnior e da Avenida Mauá, no Centro.

A marca Tetto, originária de São Paulo, tem também operações em Vitória (ES), Curitiba (PR), Balneário Camboriú (SC) e na capital paulista. Com R$ 3 milhões de investimento, e um total de 600 metros quadrados de área, o Tetto Poa, inaugurado em outubro de 2025, oferece uma vista do Guaíba altamente privilegiada aos visitantes.

— Os restaurantes e bares rooftop são referência no mundo todo em qualidade de serviço, gastronomia e ambiente, e foi muito importante trazer uma operação como essa a Porto Alegre. Nestes primeiros meses temos recebido um feeback muito positivo, já criamos um público fiel na cidade, e também temos recebido muitos turistas — afirma Felipe Gonçalves, um dos sócios da marca em Porto Alegre.

O Tetto ocupa os últimos andares do edifício Cais Rooftop, primeiro empreendimento a seguir as novas regras da lei complementar 930/21, criada para permitir a reabilitação de edificações da região central da cidade. O prédio, construído em 1946, foi adquirido e revitalizado pelo empresário Kleber Sobrinho por meio de sua empresa, a incorporadora Recons, junto a seu sócio Guilherme Toniolo, engenheiro e sócio fundador da Toniolo Engenharia.

Kleber tem ainda outros projetos em desenvolvimento no centro de Porto Alegre. Na esquina das ruas Demétrio Ribeiro e General Cipriano Ferreira, está construindo um prédio que também terá um rooftop, mas com uma proposta distinta, voltada à prática de exercícios físicos e atividades de bem-estar. Sobre ter uma nova operação de bar ou restaurante neste modelo, o empresário afirma estar aberto à possibilidade:

— É um tipo de operação que tem forte apelo com o público, mas que precisa de um investimento significativo, de um imóvel com espaço adequado e de uma conexão com o operador certo para o projeto.

Para Leonardo Dorneles, presidente da seccional gaúcha da Associação Brasileiro de Bares e Restaurantes (Abrasel-RS), as operações em rooftops devem se fortalecer em Porto Alegre nos próximos anos.

— No centro de Porto Alegre, muitos prédios estão passando por reformas. É uma região que vem sendo revitalizada, renovada, e os bares e restaurantes rooftop se conectam muito bem com esse novo momento. Essa é uma tendência de operação que já existe em outros lugares, que vem chegando a Porto Alegre e que ainda deve crescer, pelo momento que passa a cidade e por termos o pôr do sol mais bonito do mundo — reforça.

A enfermeira Daila Raenck aproveitou o Tetto para fazer sua festa de aniversário nesta última semana. Para ela, o rooftop foi um diferencial na escolha do local do evento.

— Faltava uma operação como essa em Porto Alegre, com um ambiente mais intimista, música, boa gastronomia, e esse espaço aberto incrível de frente para o Guaíba. Eu conheci o empreendimento pelas redes sociais, e desde que vi a primeira vez estava com vontade de conhecer. E a experiência foi ótima, todos os convidados elogiaram muito o ambiente — relata.

Outros usos de rooftop em POA

Apesar da popularidade em bares e restaurantes, os rooftops também são utilizados em operações de outros segmentos. Em Porto Alegre, esses ambientes também são aproveitados para festas privadas, espaços de coworking ou para eventos corporativos.

Um dos locais pioneiros na cidade com a proposta de ter um rooftop para festas e eventos privados é o Hum Espaço Multiuso, localizado no topo de um prédio na Avenida Mauá, próximo à rodoviária. O empreendimento, que abriu as portas no final de 2016, é administrado pelo empresário Marcelo Oliveira Martins, e se divide entre espaço para baladas e aluguel para eventos como casamentos, formaturas e aniversários.

— Já trabalhava no ramo de eventos antes, e sempre tive essa vontade de ter uma operação com rooftop. Quando decidimos vir ao Centro, foi uma aposta nossa, porque a área ainda estava muito degradada, mas acreditávamos no potencial da região e também da vista para o Guaíba. Depois de sobrevivermos à pandemia e à enchente, vamos completar 10 anos de operação no final deste ano, agora já consolidados — destaca o empresário.

Outra operação com rooftop já estabelecida na Capital, operando desde 2017, é o Flowork, localizado na Avenida Mostardeiro, próximo à Avenida Goethe. O empreendimento tem a proposta de ser um prédio de escritórios e espaço de coworking, mas mantém um rooftop tanto para uso dos profissionais que atuam no local quanto para aluguel e realização de eventos corporativos.

— O espaço é incrível, as pessoas ficam encantadas com a vista, com o ambiente ao ar livre. Para quem trabalha aqui no dia a dia, acaba sendo um refúgio importante ter esse espaço aberto para ter um refresco no meio do expediente. Na parte dos eventos corporativos, acabamos sendo muito demandados para eventos que justamente aproveitem a hora do pôr do sol, palestras, workshops, que depois tenham um momento de confraternização entre os participantes — aponta a diretora de operações do empreendimento, Marcia Sessogolo.

Mais ao norte na Capital, outro empreendimento com rooftop e operação similar é o Macro Office, localizado na Rua Piauí, próximo ao aeroporto. Conforme o administrador Hugo Breda, a operação, que inclui escritórios e espaços para coworking, está há 23 anos no mercado, mas inaugurou um espaço de rooftop em 2018.

— A gente viu que era uma tendência de mercado, que tínhamos condição de explorar o formato aqui na estrutura e investimos nesse espaço. O retorno tem sido absolutamente positivo desde então, há uma demanda grande para esse tipo de evento. Montamos dois formatos principais de serviço para esses eventos, o combo pôr do sol, que é um coquetel com salgados e doces no fim da tarde, e o Terraço Em Brasa, que é um serviço de churrasco, com carnes nobres — destaca Breda.

Desenvolvimento econômico

As operações em rooftops também podem contribuir para fomentar a economia da Capital. Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos, Susana Kakuta, a expansão das operações neste modelo converge com a vocação econômica da cidade.

— Porto Alegre já tem uma boa parte de sua economia baseada em serviços, e está em plena evolução para ter cada vez mais renda a partir do turismo, do ecossistema da hospitalidade. As operações rooftops, já habituais nas grandes metrópoles mundiais, normalmente têm grande apelo entre os consumidores, e podem reforçar o desenvolvimento econômico também aqui no município — destaca.

A secretária reforça que a recuperação de regiões simbólicas da cidade propicia a expansão de operações mais atrativas ao público na Capital, tanto para os porto-alegrenses quanto para turistas:

— A cidade já vem nesse movimento de atração de turistas desde a nova Orla, o Cais Embarcadero, da revitalização do Quarto Distrito e do Centro Histórico, sediando grandes eventos, como o South Summit. Cada vez que a gente consegue desenvolver uma área, reforçar um novo segmento, que ajude as pessoas a virem a Porto Alegre, a ficar em Porto Alegre, a atrair para cá os turistas que vêm pra Serra, e os rooftops podem ajudar a fazer isso, nós apoiamos essas iniciativas.

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O presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Nelson Ramalho, também enxerga as operações rooftop com bons olhos:

— Essas operações espelham Porto Alegre com as principais cidades do mundo. É um formato já consagrado fora do país, e internamente, também em São Paulo, e quando recebemos turistas aqui, muitos que já estão acostumados a frequentar essas operações em outros lugares buscam também aqui. Temos uma grande vantagem, que é essa área da Orla, mas também já vemos operações de rooftop em outras partes da cidade que também aproveitam o pôr do sol e a vista.

Valorização também em empreendimentos residenciais

Empreendimento Skyline Menino Deus terá rooftop com vista para o Guaíba. Cyrela Goldsztein / Divulgação

Não só em empreendimentos comerciais abertos os rooftops têm ganhado espaço na Capital. Há pouco mais de meia década, esse modelo de ambiente tem sido cada vez mais utilizado nos novos lançamentos imobiliários residenciais.

— No empreendimento imobiliário, o rooftop tem simbolizado o deslocamento de parte da área condominial para um local mais nobre, com uma funcionalidade mais moderna, onde tu pode colocar academia, piscina, salão de festas. Esse deslocamento também permite o uso da chamada fachada ativa, onde tu pode aproveitar o térreo do empreendimento para incluir lojas e outras operações comerciais — explica Rafael Padoin Nenê, vice-presidente de comercialização do Secovi-RS e diretor da Prol imobiliária.

Em 2020, na Capital, uma mudança de legislação incentivou a construção de rooftops em prédios residenciais. Na época, a principal mudança definida foi que as coberturas dos edifícios que tivessem elementos de sustentabilidade contemplados não entrariam no cálculo da altura quando fossem vinculadas à área do condomínio ou de uso público. A alteração ajudou a alavancar a inclusão desses espaços nos novos lançamentos na cidade.

A Cyrela Goldsztein é uma das incorporadoras atuantes em Porto Alegre que têm investido nesses ambientes em seus lançamentos. No dia 29 deste mês, a empresa fará o lançamento oficial do Skyline Menino Deus, empreendimento de 16 andares que contará com um rooftop como um dos principais atrativos.