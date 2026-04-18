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Sucesso em metrópoles do mundo, rooftops tendem a crescer em Porto Alegre: "Temos uma grande vantagem"

Espaços no topo dos prédios têm ganhado popularidade na capital gaúcha, em espaços para eventos ou como diferencial em edifícios empresariais e residenciais

Mathias Boni

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