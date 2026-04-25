Porto Alegre

Mais porto-alegrenses
Notícia

Simpáticas e em grupo de quase 20, capivaras voltam a chamar atenção às margens do Arroio Dilúvio; veja vídeo 

Prefeitura alerta para que população não interfira no deslocamento dos animais 

Pedro Trindade

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS