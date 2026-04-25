Simpáticas e em grupo de quase 20, capivaras voltam a chamar atenção às margens do Arroio Dilúvio; veja vídeo 

A "família" de capivaras que virou atração na orla do Guaíba, em Porto Alegre, parece ter crescido — e bastante. Nesta sexta-feira (24), ao menos 18 animais foram avistados descansado e brincando pela região.

Em fevereiro de 2025, por exemplo, o grupo era formado por seis animais, possivelmente, a mãe e cinco filhotes.

Há pelo menos dois anos, elas são vistas às margens do Arroio Dilúvio, mas nesta semana voltaram a chamar a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local, tanto pelo número quanto pela simpatia.

Por segurança, a prefeitura pede que a população mantenha distância e não interfira no deslocamento das capivaras. Por mais que muitos as considerem fofas, os veterinários alertam que se tratam de animais silvestres, e a orientação é não se aproximar.

Em fevereiro de 2025, mãe e filhotes descansavam às margens do Dilúvio. Renan Mattos / Agencia RBS

As capivaras são animais herbívoros, que se alimentam de plantas, como folhas, flores, frutos, algas e caules.

— Durante a enchente (de 2024) elas começaram a se deslocar e ficaram porque tem alimento, tem abrigo. Elas estão tranquilas. Foram se estabelecendo naquela região — explica Soraya Ribeiro, chefe da equipe de Fauna Silvestre da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.