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Retorno de paradas de ônibus para o Viaduto da Borges é avaliado pela prefeitura de Porto Alegre

Pontos das linhas foram deslocados quando começaram as obras de revitalização. Atualmente, ficam próximos à Cinemateca Capitólio

Bruna Oliveira

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