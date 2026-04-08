Palacete histórico de Porto Alegre segue em obras, e próximas etapas da restauração dependem de novos recursos

Infiltrações de água da chuva eram principal problema estrutural do imóvel. André Ávila / Agencia RBS

Reconhecido pela imponência, o palacete localizado na esquina das vias Cristóvão Colombo e Santo Antônio, no bairro Floresta, em Porto Alegre, chegou a 60% de conclusão da primeira etapa do processo de restauro. Essa fase inclui a recuperação do terraço e do sistema de coleta de água da chuva para acabar com infiltrações no prédio cedido à Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa) e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

Depois que essas intervenções forem entregues, a um custo de R$ 1,4 milhão, em junho, a continuidade da restauração do chamado "palacinho" — que já foi utilizado como residência e gabinete de vice-governadores — vai depender da liberação de novos recursos. Conforme a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), esses novos estágios ainda não foram orçados.

A documentação que fundamenta o pedido de tombamento, formalizado em 1996, explica que o imóvel de dois pavimentos, subsolo e terraço "é um dos últimos remanescentes situados na área central da cidade com características de arquitetura neoclássica italiana. Internamente, o prédio possui, como destaque, uma escadaria toda em mármore e vitrais de rara beleza."

Infiltrações e problemas de conservação levaram o governo estadual a anunciar, no ano passado, o início do restauro da edificação construída, segundo o processo de tombamento, "na década de 1930" com o curioso propósito de receber o genro do então ditador italiano Benito Mussolini (leia mais ao final do texto).

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Conforme o Piratini, a recuperação iniciada na metade de novembro deveria se estender por cinco meses — prazo que se encerra em abril. Por meio de nota, porém, a Sedac informa que o contrato na verdade prevê seis meses de obras na primeira fase de intervenções, o que estende a data-limite para meados de maio. Atrasos provocados por questões climáticas, conforme a pasta, deverão adiar a entrega até junho.

O primeiro conjunto de melhorias envolve o conserto de infiltrações. Já foi instalada uma nova canalização pluvial e, no momento, está sendo feita a impermeabilização do piso do terraço. Depois disso, será colocado um novo piso de basalto.

De acordo com a nota da Sedac, essa primeira fase "é o início de um processo de restauração amplo, que deve contemplar outras etapas, como por exemplo, a recuperação das instalações elétricas e hidrossanitárias, instalações de acessibilidade, restauração de fachadas e de murais internos, e a restauração de pisos e esquadrias. A execução das próximas fases, que ainda não foram orçadas, depende da liberação de recursos do governo do Estado". Ainda não há data para a conclusão de todo esse processo envolvendo o Palacete Santo Meneghetti — nome oficial da estrutura em homenagem a seu primeiro proprietário.

A arquiteta e urbanista Flavia Boni Licht, neta do arquiteto italiano que projetou o edifício, Armando Boni, destaca a importância de recuperar esse item do patrimônio público gaúcho.

— Podemos e devemos sempre pensar em por que é importante preservar nosso passado. As cidades e suas edificações, e aí incluo o Palacinho, devem ser respeitadas pois nessas pedras, nos tijolos, azulejos e vitrais estão nossa cultura, nossa história, nossa memória. Sem elas, perdemos nosso sentido como sociedade — sustenta Flavia, organizadora do livro Armando Boni — Entre o Clássico e a Modernidade.

Boni é autor de outras obras icônicas da Capital, como o prédio da Livraria do Globo e o antigo auditório Araújo Viana, demolido para dar lugar à Assembleia Legislativa. Durante a obra, as funções administrativas da Ospa e da sua escola de música estão deslocadas para o Centro Administrativo.

A história do Palacinho

O palacete é um projeto residencial do engenheiro Armando Boni , nascido em 10 de julho de 1886 em Castelfranco, região da Emilia Romagna, no norte da Itália, e que decidiu morar em Porto Alegre em 1910.

, nascido em 10 de julho de 1886 em Castelfranco, região da Emilia Romagna, no norte da Itália, e que decidiu morar em Porto Alegre em 1910. No começo do século passado, o engenheiro lecionou a então inovadora disciplina de "Concreto Armado" na Escola de Engenharia de Porto Alegre, introduzindo essa tecnologia em obras como o prédio da Livraria do Globo, no Centro Histórico — também de sua autoria.

— também de sua autoria. O prédio foi construído na década de 1930 por encomenda do empresário italiano Santo Meneghetti. A intenção era receber no local o genro do ditador Benito Mussolini, conde Galezzo Ciano, em uma viagem que não chegou a ocorrer.

por encomenda do empresário italiano Santo Meneghetti. A intenção era receber no local o genro do ditador Benito Mussolini, conde Galezzo Ciano, em uma viagem que não chegou a ocorrer. Em 1954 , foi desapropriado e passou a fazer parte dos bens públicos do governo estadual, para ser utilizado como sede do Departamento de Serviços Públicos.

, foi desapropriado e passou a fazer parte dos bens públicos do governo estadual, para ser utilizado como sede do Departamento de Serviços Públicos. Durante alguns anos, foi utilizado pelo Conselho de Cultura e, um pouco mais tarde, pela então Secretaria de Planejamento. Apenas em 1971 passou a funcionar como gabinete do vice-governador. Foi ainda usado por outras instituições e permaneceu fechado por um período, até ser concedido para a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em 2017 .

passou a funcionar como gabinete do vice-governador. Foi ainda usado por outras instituições e permaneceu fechado por um período, até ser . Por sua importância histórica e arquitetônica, foi tombado pelo patrimônio histórico em 1995.

O prédio