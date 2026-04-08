Porto Alegre

Patrimônio tombado
Notícia

Palacete histórico de Porto Alegre segue em obras, e próximas etapas da restauração dependem de novos recursos

Primeira fase da recuperação chega a 60%; trabalho completo ainda não foi orçado

Marcelo Gonzatto

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