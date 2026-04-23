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Prefeitura prevê concluir até outubro novas ações emergenciais para conter cheias em Porto Alegre; veja o que será feito

Iniciativas envolvem construir extensão de um dique com bombas de sucção na Zona Norte e barreiras móveis na Zona Sul

Marcelo Gonzatto

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