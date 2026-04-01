Prefeitura e UFRGS iniciam levantamento para atualizar censo da população de Porto Alegre em situação de rua 

Levantamento se inicia em locais de concentração da população em situação de vulnerabilidade. Pedro Piegas / PMPA

O trabalho de campo do novo censo da população em situação de rua de Porto Alegre começa nesta quarta-feira (1°). São 40 recenseadores divididos em oito equipes que vão percorrer Porto Alegre a partir da divisão das 17 regiões do Orçamento Participativo.

O levantamento se inicia em locais de concentração da população em situação de vulnerabilidade, como restaurantes populares, casas de passagem e centros populares. Depois, deve seguir pelas região de Centro, Cidade Baixa, Menino Deus, Praia de Belas, Floresta, Bom Fim, além de parte do São Geraldo, Independência entre outros.

O diagnóstico incluirá perfil socioeconômico, causas da vulnerabilidade, acesso a serviços públicos e caminhos para a reinserção social. O último trabalho semelhante, realizado em 2016, apontou 2.115 pessoas em situação de rua na Capital.

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As equipes devem seguir nas ruas por cerca de dois meses. A expectativa da prefeitura é de que, em julho, haja um relatório preliminar. O estudo completo pode levar cerca de 18 meses, devendo ficar pronto até setembro de 2027.

O censo é coordenado pela Secretaria Municipal da Inclusão e Desenvolvimento Humano (Smidh) em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Fundação Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS.

De acordo com Juliano Passini, titular da Smidh, os dados serão usados para planejar políticas públicas e direcionar os esforços com maior precisão.