Porto Alegre

Após 10 anos
Notícia

Prefeitura e UFRGS iniciam levantamento para atualizar censo da população de Porto Alegre em situação de rua 

Último trabalho semelhante, realizado em 2016, apontou 2,1 mil pessoas nessa condição na Capital

Gabriela Plentz

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