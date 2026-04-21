Prefeitura de Porto Alegre prepara edital para ampliar arte urbana no Centro Histórico

Arte urbana na Travessa Passarinho, na continuidade da Travessa dos Cataventos, que corta a Casa de Cultura Mario Quintana. Cesar Lopes / Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre deu início a um estudo técnico preliminar para ampliar a produção de grafites e arte urbana em prédios do Centro Histórico. O levantamento visa subsidiar tecnicamente um edital, a ser lançado até o final do ano, para atrair produtoras de arte urbana interessadas em revitalizar fachadas de edificações.

O trabalho está sob responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Gestão. Esta etapa consiste em avaliar potenciais edificações candidatas, considerando graus de complexidade, tipos de paredes e equipamentos de segurança que serão necessários.

Atualmente, o Centro Histórico conta com trabalhos realizados em três endereços: a Travessa Passarinho (próximo à Casa de Cultura Mario Quintana), Rua Sete de Setembro e Rua General João Manoel. A ideia é desenvolver um projeto mais ambicioso, que contemple também edificações maiores.

— Isso tudo está muito embrionário porque é um nível de estudo que a gente não tem sequer modelo. A gente quer prever três níveis de complexidade: áreas com até dois metros de altura, uma intermediária e empenas de prédios — adianta Bruna Serrano, coordenadora do programa Centro Mais.

Além do tradicional grafite, os estudos buscam contemplar a iluminação dos espaços, o que terá que ser dialogado com a IPSul, concessionária responsável pela iluminação pública da Capital. As artes serão bancadas pela prefeitura. Ainda não há valores definidos e a expectativa é que possa haver captação de mais recursos, de forma a ampliar o edital.

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— Queremos ter responsabilidade com o dinheiro público. Uma arte bem feita em uma parede preparada pode durar em torno de 15, 20 anos. Pode durar bastante tempo — afirma Bruna.