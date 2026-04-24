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Prefeitura apura suspeitas de casos em que famílias receberam novas casas, mas não deixaram áreas de risco

Em entrevista ao "Gaúcha Atualidade", prefeito Sebastião Melo afirmou que vai entrar na Justiça na semana que vem

Gabriel Jacobsen

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