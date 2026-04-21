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Prefeitura ajustou projeto e buscará MP para evitar judicialização de Plano Diretor, diz secretário

Germano Bremm afirmou que principal reclamação diz respeito às áreas de risco do Serviço Geológico Brasileiro, ponto que já foi adequado

Paulo Rocha

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