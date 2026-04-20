Porto Alegre

Custo de vida
Notícia

Preço do aluguel sobe quase três vezes mais do que a inflação em Porto Alegre

Dados consideram a comparação entre os meses de março de 2025 e de 2026

Vinicius Coimbra

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Anderson Aires

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