Praça próxima ao Clínicas é renovada e terá cafeteria e lancheria em contêineres

A Praça Moranense, no cruzamento da Rua Silva Só com a Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, no bairro Santa Cecília, passa por melhorias para receber um café. Logo à frente, o viaduto Tiradentes foi submetido à limpeza e lavagem para abrigar um estabelecimento gastronômico de lanches típicos venezuelanos. Ambos serão instalados em contêineres.

Na praça, os brinquedos do playground passaram por manutenção. Também foi realizado o serviço de poda das árvores e revisão da iluminação. Neste momento, o piso do calçamento está sendo substituído por lajotas e haverá sinalização podotátil, para deficientes visuais.

Conforme o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Rafael Fleck, foram investidos R$ 20 mil no playground e outros R$ 8 mil no viaduto. O valor ainda deverá sofrer acréscimo em função do calçamento. Os investimentos vêm da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).

— Para melhorar o acesso do entorno, estamos refazendo o calçamento da Praça Moranense. Muitas pessoas utilizam essa calçada para ter acesso ao Hospital de Clínicas — afirma o secretário.

Os trabalhos de limpeza do viaduto começaram em 10 de abril e já se encerraram. Durante o serviço, as pichações e as marcas de fogo queimado nas paredes foram removidas. As intervenções na calçada têm prazo de 60 dias para conclusão.

Na tarde de quarta-feira (22), era possível ver dois operários em ação na Praça Moranense, que presta homenagem à cidade de Morano Calábria, na Itália. As lajotas da calçada estavam sendo implantadas enquanto o local era isolado por fita e cones.

Segundo a prefeitura da Capital, os empreendimentos serão instalados assim que os serviços de água, esgoto e eletricidade forem implantados nos espaços.

Estabelecimentos gastronômicos

Os estabelecimentos de gastronomia que ocuparão os espaços terão banheiros. O Venegaucho, com foco na culinária típica venezuelana, ficará sob o viaduto. Terá opções de lanches como hallaca, arepa e tequeño.

Já a cafeteria Delícias do Joel estará na praça. Os adotantes serão responsáveis pela manutenção e conservação das áreas.



