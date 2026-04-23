Porto Alegre

Café e arepas
Notícia

Praça próxima ao Clínicas é renovada e terá cafeteria e lancheria em contêineres

Sob o viaduto Tiradentes haverá um estabelecimento de lanches venezuelanos, enquanto a Praça Moranense abrigará um café. Os locais já estão em obras

André Malinoski

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