Porto Alegre terá 140 leitos extras em hospitais para reforço no atendimento durante o inverno

Pelo menos 65 leitos extras estarão disponíveis para adultos. Cristine Rochol / PMPA

Com as temperaturas mais baixas no Rio Grande do Sul e o aumento de casos de doenças respiratórias, Porto Alegre se prepara para reforçar a rede de saúde. A prefeitura irá abrir 140 leitos extras em hospitais. A medida faz parte da Operação Inverno 2026, que tem previsão de iniciar em 1º de junho e durar por três meses.

Serão 50 leitos clínicos pediátricos, 65 para adultos, 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para crianças e cinco para atendimento de adultos. Além disso, outros 231 leitos já existentes serão convertidos para atendimentos de casos respiratórios.

As vagas serão abertas nos hospitais de Clínicas, Porto Alegre, Independência, Materno Infantil Presidente Vargas, Restinga, Vila Nova, Santa Casa, Santa Ana, Pronto Socorro e no Instituto de Cardiologia. A operação dos novos leitos e dos convertidos terá custo de R$ 34 milhões.

Conforme o Secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, o objetivo é ampliar a capacidade de atendimento e evitar a sobrecarga do sistema durante os meses mais frios, período no qual a demanda costuma aumentar significativamente.

— A previsão é de que a Operação Inverno inicie em 1º de junho, mas, conforme o quadro epidemiológico, pode mudar. Estamos monitorando o cenário desde já e, se for preciso, vamos antecipar. O governo federal e o Estado só garantiram recursos extras por três meses — explica Ritter.

A medida também autoriza a abertura de unidades de saúde aos finais de semana e feriados.

Além disso, haverá contratação temporária de 188 profissionais do setor para reforçar a rede. Os servidores irão atuar nos hospitais do município, no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e na Atenção Primária.

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