Porto Alegre

A partir de junho
Notícia

Porto Alegre terá 140 leitos extras em hospitais para reforço no atendimento durante o inverno

Medida que faz parte da Operação Inverno 2026 também autoriza a abertura dos postos de saúde aos finais de semana e feriados

Lisielle Zanchettin

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