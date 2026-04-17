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Porto Alegre prepara plano de contingência para possíveis impactos do El Niño no segundo semestre deste ano

Apesar das previsões, consultor contratado pela prefeitura avalia serem pequenas as chances de uma cheia como a de maio de 2024

Paulo Rocha

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