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Porto Alegre corre contra o tempo para melhorar sistema contra cheias antes do El Niño

Monitoramento das obras mostra que houve avanços nos últimos meses, mas nem todas as melhorias previstas vão ficar prontas em 2026

Marcelo Gonzatto

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