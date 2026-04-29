Porto Alegre anuncia abertura de novos leitos em hospitais e vagas em abrigos durante o inverno 

Porto Alegre terá 152 novos leitos extras em hospitais para atendimentos de casos respiratórios durante o período de inverno. A ação foi anunciada pela prefeitura nesta quarta-feira (29).
A medida faz parte da Operação Inverno 2026, que terá início em 1º de maio e vai durar por três meses. Normalmente, o programa entra em vigor no mês de junho, mas em razão da chegada das baixas temperaturas, o município resolveu adiantar.
Os novos leitos serão assim divididos:
- 65 leitos clínicos pediátricos
- 62 leitos clínicos para adultos
- 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para crianças
- cinco leitos de UTI para atendimento de adultos
Os leitos serão divididos entre sete hospitais da Capital, incluindo o Vila Nova, o Pronto Socorro e o Instituto de Cardiologia. O município também informou que haverá reabertura de 20 leitos no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. As vagas, pediátricas, estavam fechadas devido a obras na instituição.
Além disso, as unidades de saúde passarão a funcionar aos finais de semana e feriados também, das 10h às 19h. Essa medida se dará a partir de junho. O objetivo é desafogar as emergências hospitalares, ampliando o atendimento nos postos.
Moradores em situação de rua
Na área da assistência social serão abertas 120 vagas temporárias divididas em abrigos, albergues e em casas de passagem para acolhimento de moradores em situação de rua. No total, Porto Alegre terá 688 vagas para pernoite.
Também serão adquiridos 9 mil cobertores para distribuição. A prefeitura prepara ações para encaminhamento de qualificações e vagas de emprego, além de estender a abordagem social na área central da cidade até as 22h.
Veja a programação das unidades de saúde
- Junho: quatro sábados, quatro domingos e feriado de Corpus Christi
- Julho: quatro sábados e quatro domingos
- Agosto: cinco sábados e cinco domingos
- Horário de funcionamento: das 10h às 19h
- Sábados, domingos e feriado: US Moab Caldas e Consultório na Rua, US José Mauro Ceratti, US Assis Brasil, US São Carlos e US Bom Jesus.
- Apenas sábados: US Modelo e US Primeiro de Maio, US Lami, US Rubem Berta, US Ramos e US Diretor Pestana, US Chácara da Fumaça.