Porto Alegre

Preparação para o frio
Notícia

Porto Alegre anuncia abertura de novos leitos em hospitais e vagas em abrigos durante o inverno 

Medidas foram anunciadas em razão da chegada das baixas temperaturas e terão duração de três meses

Lisielle Zanchettin

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