Porto Alegre anuncia abertura de novos leitos em hospitais e vagas em abrigos durante o inverno 

Prefeitura lançou a Operação Inverno nesta quarta-feira. Cristine Rochol / PMPA

Porto Alegre terá 152 novos leitos extras em hospitais para atendimentos de casos respiratórios durante o período de inverno. A ação foi anunciada pela prefeitura nesta quarta-feira (29).

A medida faz parte da Operação Inverno 2026, que terá início em 1º de maio e vai durar por três meses. Normalmente, o programa entra em vigor no mês de junho, mas em razão da chegada das baixas temperaturas, o município resolveu adiantar.

Os novos leitos serão assim divididos:

65 leitos clínicos pediátricos

62 leitos clínicos para adultos

20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para crianças

cinco leitos de UTI para atendimento de adultos

Os leitos serão divididos entre sete hospitais da Capital, incluindo o Vila Nova, o Pronto Socorro e o Instituto de Cardiologia. O município também informou que haverá reabertura de 20 leitos no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. As vagas, pediátricas, estavam fechadas devido a obras na instituição.

Além disso, as unidades de saúde passarão a funcionar aos finais de semana e feriados também, das 10h às 19h. Essa medida se dará a partir de junho. O objetivo é desafogar as emergências hospitalares, ampliando o atendimento nos postos.

Moradores em situação de rua

Na área da assistência social serão abertas 120 vagas temporárias divididas em abrigos, albergues e em casas de passagem para acolhimento de moradores em situação de rua. No total, Porto Alegre terá 688 vagas para pernoite.

Também serão adquiridos 9 mil cobertores para distribuição. A prefeitura prepara ações para encaminhamento de qualificações e vagas de emprego, além de estender a abordagem social na área central da cidade até as 22h.

Veja a programação das unidades de saúde

Junho : quatro sábados, quatro domingos e feriado de Corpus Christi

: quatro sábados, quatro domingos e feriado de Corpus Christi Julho: quatro sábados e quatro domingos

quatro sábados e quatro domingos Agosto: cinco sábados e cinco domingos

cinco sábados e cinco domingos Horário de funcionamento: das 10h às 19h

das 10h às 19h Sábados, domingos e feriado : US Moab Caldas e Consultório na Rua, US José Mauro Ceratti, US Assis Brasil, US São Carlos e US Bom Jesus.

: US Moab Caldas e Consultório na Rua, US José Mauro Ceratti, US Assis Brasil, US São Carlos e US Bom Jesus. Apenas sábados: US Modelo e US Primeiro de Maio, US Lami, US Rubem Berta, US Ramos e US Diretor Pestana, US Chácara da Fumaça.







