Porto Alegre

Degradação
Notícia

Por dentro do Beneficência Portuguesa: veja vídeo e fotos de como está o hospital fechado desde 2022 em Porto Alegre

Interior do complexo apresenta mofo, goteiras, gesso desabando, janelas quebradas e fiações expostas

Carlos Rollsing

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