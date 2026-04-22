Porto Alegre

Na Orla do Guaíba
Notícia

Pedal da Paz promove no sábado reflexão sobre respeito no trânsito e sorteio de brindes

Evento é organizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana em alusão ao Dia Nacional da Paz no Trânsito e ao Dia do Ciclista

Zero Hora

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