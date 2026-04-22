Pedal da Paz promove no sábado reflexão sobre respeito no trânsito e sorteio de brindes

Pedal da Paz mobilizou cerca de 1,3 mil ciclistas em 2025. Gustavo Roth / EPTC/PMPA

Com inscrições gratuitas, o Pedal da Paz chega à sua sétima edição neste sábado (25). O evento, que costuma reunir milhares de ciclistas anualmente para um passeio coletivo em Porto Alegre, é promovido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), e distribuirá brindes.

Além de promover atividades de reflexão sobre o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável e de respeito no trânsito, o Pedal da Paz faz alusão ao Dia Nacional da Paz no Trânsito (21 de abril) e ao Dia Internacional do Ciclista (15 de abril). Presidente em exercício da EPTC, Carlos Pires falou sobre o objetivo do evento:

— O Pedal da Paz é extremamente importante para mostrar que a bicicleta também é um meio de transporte muito usado na cidade e tem que ser respeitado por todos os outros modais (veículos e pedestres) — destacou.

A concentração dos ciclistas será na Praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro. A largada está prevista para às 10h, com trajeto de ida e volta, com 12 quilômetros de pedalada, pela Avenida Edvaldo Pereira Paiva até o Pontal Shopping.

Para participar, os interessados devem realizar sua inscrição gratuitamente pela plataforma Sympla. No dia do evento, é necessário levar um quilo de alimento não perecível, que a prefeitura de Porto Alegre irá destinar para instituições de filantropia.

Em caso de chuva, o evento será transferido para 23 de maio.

Brindes

Conforme a EPTC, os primeiros 300 ciclistas que efetuarem sua inscrição receberão brindes – não revelados. Além disso, os demais ciclistas também participarão de sorteios e outras premiações, entre elas uma bicicleta que será doada pela Panther Bikes.

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